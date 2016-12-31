Защита Калачева не может найти понятых, которых выдвигает следствие





В деле профсоюзного активиста Владимира Калачева - очередное «белое пятно». Теперь это понятые, которые подтверждали изъятие видеозаписей, доказывающих причастность Калачева к нападению на ивановский офис «Таксолета» в мае 2016 года. Защита попыталась вызвать граждан в суд, однако найти их по адресам, указанным следствием, не удалось. На своей странице в Facebook председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов публикует фотографию частного дома, в котором, по версии следствия, проживает один из понятых.

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