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Новости

вчера, 14:04

Защита Калачева не может найти понятых, которых выдвигает следствие


В деле профсоюзного активиста Владимира Калачева - очередное «белое пятно». Теперь это понятые, которые подтверждали изъятие видеозаписей, доказывающих причастность Калачева к нападению на ивановский офис «Таксолета» в мае 2016 года. Защита попыталась вызвать граждан в суд, однако найти их по адресам, указанным следствием, не удалось. На своей странице в Facebook председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов публикует фотографию частного дома, в котором, по версии следствия, проживает один из понятых.



ключевые слова: Владимир Калачев суд понятые
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 14:09
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										+1
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							Есть дело, есть тело! Остальное, по мнению некоторых, неважно. Роман, удачи вам в борьбе с этой "машиной!"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • вчера, 14:30
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										-1
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							А что значит "следствие выдвигает"? Куда? На выборы? Понятые уже есть, они зафиксированы и удостоверены. Следствие может ссылаться на них, предъявлять их показания, подтверждения ими оперативно - следственных и иных действий и их личности, но "ВЫДВИГАТЬ"???  Хоть  иногда вдумывайтесь в содержание того, что публикуете...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 15:56
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										+1
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							А вообще было-ли нападение? Или дали указание посадить профсоюзного активиста, ведь изначально фигурировал человек подходящий под Романа Круглова, а он как назло был в правительстве области, вот и решили Калачева посадить. И тут у полицаев не все гладко, билинг телефона показал, что он находился на Зеленой 19, человек не подходит под описание. К тому-же все понятые оказались вымышленное. Так и выстрелов не слышали. Встает вопрос а было ли вообще нападение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вывих мозга								
							
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  • вчера, 16:02
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										+1
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							Это дело войдёт в историю октябрьского РОВД, как одно из самых порочащих звание следователя. Так накосячить в деле о банальной хулиганке, это надо умудриться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • вчера, 16:49
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										-1
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Вывих мозга
    
"...    
    
Вывих мозга 42 минуты назад
    
+1
    
Это дело войдёт в историю октябрьского РОВД, как одно из самых порочащих звание следователя..."
    

    
Не. 
    
Не надейтесь. Традиционное.
    
Там через одно такие.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Козя Бозя								
							
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  • сегодня, 18:14
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										0
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							Да.. Тухлячком попахивает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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