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Ивановские полицейские пресекли попытку арбалетчика перебросить осужденным наркотики
У задержанного изъято более 10 граммов метадона
В областном центре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Было установлено, что 29-летнему молодому человеку наркотическое средство было передано из другого региона через водителя маршрутного такси. Получив конверт с наркотиками, злоумышленник намеревался передать запрещенные вещества в места лишения свободы при помощи арбалета. Но сделать этого не успел, так как был задержан полицейскими.
При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у ранее судимого за аналогичное преступление задержанного наркотическое средство «метадон» массой более 10 граммов.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех соучастников преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
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