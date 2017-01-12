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Новости

вчера, 13:44

Кто возглавит управление по противодействию коррупции в Правительстве области

Недавно созданное в Правительстве Ивановской области управление по противодействию коррупции возглавит Леонид Денисов - в настоящее время руководитель аппарата администрации ивановской городской Думы.

В Правительстве области опровергли слухи о том, что в управлении будут работать заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области Михаил Прик и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел ивановского СУ СК РФ Артём Сосновиков.


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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 14:54
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										-1
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							Если коррупция в правительстве области, то и возглавить должен губернатор.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 15:03
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							Возглавить чего? Коррупцию в правительстве области?? Нда... Ну зачем же так открыто-то... :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • вчера, 15:28
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    • 
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							Таки есть вопрос - маузеры товарищам выдадут или наганы?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 15:44
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							А что, внутреннюю политику в области противодействия коррупции профильному департаменту нельзя было поручить? :) Отдельное управление городить надо? :) И кстати о птичках - какой процессуальный статус у этого общественного объединения будет в делах уголовных? :) В УПК про такое ничего не сказано. А по д понятие "коррупция" попадает вполне конкретный набор составов преступления. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									maksimiliano								
							
    • 
							
  • вчера, 21:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							очередная пиявка к бюджету.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • вчера, 17:47
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Симулякр очередной.
    
Мне ещё интересно, в каких условиях сделана размещённая в публикации фотография? Это где беспорядок такой? Дома, на службе? Как известно, если человека окружает хаос, то он у него в голове не заставит себя долго ждать, появится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Епм								
							
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  • вчера, 18:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Друг и протеже Мельникова. Чужих и независимых так и не подпускают. Боятся?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									maksimiliano								
							
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  • вчера, 21:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пора губернатору уходить или начать,наконец-то,действительно работать.а не пустословить при камерах и на заседаниях. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Валентина Ионова								
							
    • 
							
  • вчера, 23:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Коллеги, что за должность такая - руководитель аппарата администрации ивановской городской Думы? Что напутали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Филипп123								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну право не дело, на местах берут, а на верха не дают. Нужно управление. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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