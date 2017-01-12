Кто возглавит управление по противодействию коррупции в Правительстве области

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вчера, 13:44
Кто возглавит управление по противодействию коррупции в Правительстве областиНедавно созданное в Правительстве Ивановской области управление по противодействию коррупции возглавит Леонид Денисов - в настоящее время руководитель аппарата администрации ивановской городской Думы.
В Правительстве области опровергли слухи о том, что в управлении будут работать заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области Михаил Прик и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел ивановского СУ СК РФ Артём Сосновиков.
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Мне ещё интересно, в каких условиях сделана размещённая в публикации фотография? Это где беспорядок такой? Дома, на службе? Как известно, если человека окружает хаос, то он у него в голове не заставит себя долго ждать, появится.