Кто возглавит управление по противодействию коррупции в Правительстве области

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Недавно созданное в Правительстве Ивановской области управление по противодействию коррупции возглавит Леонид Денисов - в настоящее время руководитель аппарата администрации ивановской городской Думы.В Правительстве области опровергли слухи о том, что в управлении будут работать заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области Михаил Прик и руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел ивановского СУ СК РФ Артём Сосновиков.