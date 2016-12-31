Финансовые результаты крупных и средних организаций региона становятся все лучше

По данным департамента экономического развития и торговли





За 11 месяцев 2016 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Ивановской области составил 935 миллионов рублей. Это почти в 1,8 раза выше соответствующего уровня 2015 года. Такие данные приводит департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

Наибольшее положительное сальдо получено в организациях, относящихся к текстильному и швейному производству, производству пищевых продуктов, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по сравнению с январем-ноябрем 2015 года выросла более чем на 22% и составила 4,5 млрд рублей. Наибольшее увеличение прибыли прибыльных организаций к аналогичному уровню 2015 года наблюдалось в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 45%, в текстильном и швейном производстве – на 47%, в производстве пищевых продуктов – более чем на 19%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – в 2,4 раза.

Из общего количества крупных и средних организаций в ноябре 2016 года число прибыльных составило 58%.

«Фактические поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 66% или на 1,5 млрд рублей», – подчеркнула зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

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