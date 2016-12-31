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Новости

вчера, 13:47

Финансовые результаты крупных и средних организаций региона становятся все лучше

По данным департамента экономического развития и торговли


За 11 месяцев 2016 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Ивановской области составил 935 миллионов рублей. Это почти в 1,8 раза выше соответствующего уровня 2015 года. Такие данные приводит департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

Наибольшее положительное сальдо получено в организациях, относящихся к текстильному и швейному производству, производству пищевых продуктов, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг.

Прибыль прибыльных крупных и средних организаций по сравнению с январем-ноябрем 2015 года выросла более чем на 22% и составила 4,5 млрд рублей. Наибольшее увеличение прибыли прибыльных организаций к аналогичному уровню 2015 года наблюдалось в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 45%, в текстильном и швейном производстве – на 47%, в производстве пищевых продуктов – более чем на 19%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – в 2,4 раза.

Из общего количества крупных и средних организаций в ноябре 2016 года число прибыльных составило 58%.

«Фактические поступления налога на прибыль организаций в областной бюджет в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 66% или на 1,5 млрд рублей», – подчеркнула зампред правительства Ивановской области Светлана Давлетова.



ключевые слова: организации предприятия сальдо прибыль финансовый результат
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • вчера, 13:59
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    • 
										+1
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							Наибольшее увеличение прибыли наблюдалось в распределении электроэнергии, газа и воды, - только вдумайтесь в эти слова! За счет чего финансовые результаты стали лучше? Может за счет расширения рынков сбыта или за счет развития инвестиционной привлекательности? Или может быть за счет роста производства и создания новых рабочих мест? Да хрен там!!! За счет сокращения издержек и увеличения количества безработных. О чем Вы, г-жа, Давлетова?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • вчера, 14:02
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    • 
										+1
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							вот это ближе к правде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pirate								
							
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  • вчера, 16:16
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										-1
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							Фантомас, в текстиле и швейке еще больше рост 47%... за счет сокращения издержек таких результатов не добиваются, мы же не в Сингапуре живём ))) так что очевидно что работать стали и больше и результативнее. А косвенно об этом говорит как раз увеличение объемов потребления энергии и газа - это производственники такие объемы при полной загрузке производства могут сжигать, а не жители...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • вчера, 16:36
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    • 
										+1
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							Pirate, в целом Вы рассуждаете верно, то же самое написано в любом учебнике по экономической теории. Только давайте быть честными: во-первых, где у нас рост текстильного производства да еще с полной загрузкой мощностей? Приведите  примеры работающих фабрик или комбинатов? Не подвальные ли ИПшники по-вашему, начали кубами воду лить и газ жечь? А во-вторых, не мне Вам рассказывать из чего формируют свои прибыли ресурсоснабжающие организации. Счета получаете исправно каждый месяц, должны знать...
    
"Раньше я боялся темноты. Когда получил квитанцию за электричество, стал бояться света"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • вчера, 17:51
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										-1
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							Рост 47% - это очень серьёзная цифра, которая должна отразиться буквально на всём. Но скорее всего, что она реализована только в этом отчёте. Нет роста доходов, розничные продажи падают, население чаще стало прибегать к микрозаймам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 16:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							В металлургии в 2,4 раза?вэмз еще не  разворовали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • вчера, 17:52
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    • 
										-1
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							Так стоит же вроде ВЭМЗ? Нет? Или Вы имеете в виду растаскивание основных фондов?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cwedogytr								
							
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  • вчера, 20:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							"...производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 45%..."
    

    
То есть, подняли тарифы на свет, газ и воду, а теперь радостно рапортуем об увеличении прибыли организаций, которые продают населению свет, газ и воду?! Гениальная бизнес-схема.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									patrik								
							
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  • сегодня, 09:01
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										-1
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							НЕ спорте Друзья , ЗИМА , ТОПИМСЯ )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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