В Ивановской области пресечена торговля контрафактной продукцией для детей и женщин

Виновные лица привлечены к ответственности





В Палехском районе прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства, направленного на пресечение незаконного ввоза, производства и оборота контрафактной продукции. В результате был выявлен ряд нарушений.

Так, в частности, индивидуальные предприниматели продавали товары детского и женского ассортимента без указания на модель, символы по уходу за изделиями, даты изготовления. Не было маркировочных ярлыков, указаний на наименование продукции, юридических адресов производителя и т.д.

По результатам проверки в отношении недобросовестных торговцев возбуждены дела об административном правонарушении, которые в настоящее время направлены на рассмотрение в арбитражный суд Ивановской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

поделиться ссылкой:

