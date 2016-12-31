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В Ивановской области пресечена торговля контрафактной продукцией для детей и женщин
Виновные лица привлечены к ответственности
В Палехском районе прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства, направленного на пресечение незаконного ввоза, производства и оборота контрафактной продукции. В результате был выявлен ряд нарушений.
Так, в частности, индивидуальные предприниматели продавали товары детского и женского ассортимента без указания на модель, символы по уходу за изделиями, даты изготовления. Не было маркировочных ярлыков, указаний на наименование продукции, юридических адресов производителя и т.д.
По результатам проверки в отношении недобросовестных торговцев возбуждены дела об административном правонарушении, которые в настоящее время направлены на рассмотрение в арбитражный суд Ивановской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Комментарии (1)
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- Виктория Кимвчера, 17:26С ума сойти! Мне кажется, уже лет 25 как мы видим на прилавках только контрафактную продукцию. Мэйд ин подвал...
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