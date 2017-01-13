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Новости
Глава Приволжского района отправлен в СИЗО на 2 месяца
Октябрьский районный суд г. Иваново определил меру пресечения для главы Приволжского района Владимира Тихановского. Он заключен под стражу на 2 месяца – до 12 марта. Второй фигурант дела - руководитель МУП «Приволжское ТЭП» - отправлен также на 2 месяца, но под домашний арест.
Напомним, Тихановский был задержан при получении взятки 12 января в Иванове.
По предварительным данным, в течение сентября – декабря 2016 года директор МУП «Приволжское ТЭП» заключил несколько договоров поставки нефтепродуктов (топочного мазута для обеспечения отопительных нужд Приволжского района) с подконтрольными предпринимателю коммерческими организациями.
Днем 12 января директор данного МУПа получил от предпринимателя взятку в сумме 800 тысяч рублей за совершение вышеназванных действий в пользу последнего и представляемых им юридических лиц.
Вечером того же дня глава Приволжского района Владимир Тихановский лично получил от директора «Приволжского ТЭП» взятку в сумме 400 тысяч рублей за общее покровительство по службе.
Возбуждены два уголовных дела. Членство Тихановского в партии «Единая Россия» было приостановлено решением регионального политсовета «ЕР».
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Комментарии (3)
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 13:03пала еще одна жертва борьбы с коррупцией.
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 13:03пала еще одна жертва борьбы с коррупцией.
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 13:03пала еще одна жертва борьбы с коррупцией.
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