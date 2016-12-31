Осужденный в Ивановской области привлечен к ответственности за наколки

Он сделал себе татуировки с нацистской символикой







В кохомской колонии строгого режима №5 осужденный сделал себе наколки, содержащие нацистскую атрибутику и символику, и ни от кого их не скрывал, что является нарушением действующее российского законодательства.

В связи с этим в отношении осужденного было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге суд оштрафовал любителя нацистских татуировок, который, к слову, обязался удалить незаконные нательные рисунки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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