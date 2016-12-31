Новости
вчера, 12:41
Осужденный в Ивановской области привлечен к ответственности за наколки
Он сделал себе татуировки с нацистской символикой
В кохомской колонии строгого режима №5 осужденный сделал себе наколки, содержащие нацистскую атрибутику и символику, и ни от кого их не скрывал, что является нарушением действующее российского законодательства.
В связи с этим в отношении осужденного было возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге суд оштрафовал любителя нацистских татуировок, который, к слову, обязался удалить незаконные нательные рисунки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: УФСИН колония осужденный наколки нацизм экстремизм прокуратура
- оцените новость:
-
(0)
- 2878
- 6
Комментарии (6)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- foxвчера, 14:07нациков никто не любит.
-
- Миха79вчера, 16:16Надо было у старших товарищей по отряду совета спросить,теперь будет переделывать или кирпичем стирать.
-
- Медведьвчера, 18:35это был случайно не FRSHFSHFCKR ?
-
- droopвчера, 23:34Тронный Георгиевский Зал Зимнего Дворца ,весь, вдоль и поперек покрыт - что с того? Может все таки, правоохранительные органы - прокуратура не тем занимаются? Я не сторонник нацизма, но ведь символы появились за долго до появления понятия нацизм. Охота на ведьм...
-
- foxсегодня, 09:31всё меняется, лексикон, символы. Жизнь как бы не стоит на месте. Сейчас данные символы "свастика" это нацистская.
-
- droopсегодня, 10:08Так речь-то не о том - стандарты двойные...
Новость дня
сегодня, 15:26В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
Похитителя разыскивает полиция
-
(1)
- 7912
сегодня, 12:03Ивановскую область хотят сделать третьей в России «Точкой кипения»
-
(1)
- 3956
сегодня, 11:41В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
-
(2)
- 3335
сегодня, 11:21В отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой возбуждено дело
Суд оштрафовал чиновницу
-
(2)
- 4386
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10277
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3509
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3485
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3046
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 8701
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 8869