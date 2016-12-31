Организатору митинга против строительства полимерного комбината на берегу Волги грозит штраф





В августе прошлого года кинешемцы, жители частных домов на Заречных улицах, провели митинг, на котором пытались спросить местную власть: насколько правомочно строительство такого производства в их районе близ частного сектора на берегу Волги. Организатором выступила председатель ТОС «Заречные» Александра Румянцева.

Нарушение состоит в том, что на фактически экологическом мероприятии один из участников, коммунист, начал агитировать за своего однопартийца. Нарушение зафиксировала полиция. В ближайшее время состоится судебное заседание. Примечательно, что представителем Румянцевой в суде также будет коммунист.

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