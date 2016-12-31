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вчера, 12:28
Организатору митинга против строительства полимерного комбината на берегу Волги грозит штраф
В августе прошлого года кинешемцы, жители частных домов на Заречных улицах, провели митинг, на котором пытались спросить местную власть: насколько правомочно строительство такого производства в их районе близ частного сектора на берегу Волги. Организатором выступила председатель ТОС «Заречные» Александра Румянцева.
Нарушение состоит в том, что на фактически экологическом мероприятии один из участников, коммунист, начал агитировать за своего однопартийца. Нарушение зафиксировала полиция. В ближайшее время состоится судебное заседание. Примечательно, что представителем Румянцевой в суде также будет коммунист.
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Комментарии (1)
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- foxвчера, 12:46ну теперь вся надежда на Саломатина, как я понял это их подопечные. А так же сейчас вроде с понятыми фиксируют, не? и при чём здесь вообще агитация?-она повсюду, у каждого столба за что-то агитируют, например за едро или за покупку шифера-тоже подсудное дело??? Если так, то дело высосано из пальца, надеюсь развалится и придадут огласке.
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