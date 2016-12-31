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На открытом чемпионате Иванова по зимней ловле на мормышку победили рыбаки из Москвы и Костромской области
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В минувшее воскресенье в ивановском парке имени Степанова состоялся открытый чемпионат города по зимней ловле на мормышку со льда. В соревнованиях приняли участие рыбаки из Москвы, Ярославля, Владимира и Костромы и, конечно, со всей Ивановской области. Общее количество участников чемпионата составило 69 человек. Они были объединены в 23 команды из 3 рыбаков. Соревнования приходили в 2 тура по 2 часа каждый. Учитывалось количество выловленной рыбы каждым участником.
По результатам соревнований в командном зачете присуждено:
Первое место – команде «Волжанка Неро» (Москва). В ее составе был двукратный чемпион мира по ловле на мормышку, мастер спорта Станислав Посланчик. Команда сообща выловила 2525 граммов рыбы;
Второе место – команде «Караваево» (Костромская область);
Третье место – команде «Рыбачок 33» (г. Владимир).
Ивановская команда «ФРС1 Иваново» заняла четвертое место.
По результатам соревнований в личном зачете присуждено:
Первое место - Ивану Белехову (Костромская область), выловил почти полтора килограмма рыбы;
Второе место - Алексею Барабошкину (г. Владимир);
Третье место - Антону Жестовскому (г. Москва).
Ивановцы Юрий Смирнов и Денис Галицкий заняли в личном зачете почетные пятое и шестое места.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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- макссссегодня, 11:04судя по всему ивановские рыбаки слабоваты
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