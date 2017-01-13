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Новости

вчера, 12:04

Публикация на сайте IvanovoNews видео автохамства помогла привлечь нарушителя к ответственности

ВИДЕО


В пятницу, 13 января, на нашем сайте была опубликована запись видеорегистратора с очередным примером автохамства на ивановских улицах. На записи отчетливо видно, как водитель легкового автомобиля «Тойота РАВ-4» в районе улицы Лежневской сначала нарушает правила расположения транспортного средства на проезжей части, а затем на перекрестке Велижской и Ташкентской выезжает на встречную полосу, и в нарушение ПДД проезжает на запрещающий сигнал светофора.

Просмотрев видеоматериал, инспекторы ГИБДД установили личность мужчины, управлявшего в этот день транспортным средством. Вскоре сотрудники дорожной полиции разыскали правонарушителя и привлекли его к административной ответственности по ст. 12.12 ч.1, ст. 12.15 ч.1 и ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. В настоящее время материалы дела направлены в суд.

Стоит отметить, что в 2016 году данный водитель 15 раз привлекался к административной ответственности (в основном за превышение скорости).

«Управление ГИБДД по Ивановской области благодарит журналистов местных СМИ и ивановцев с активной гражданской позицией, помогающих инспекторам ДПС выявлять правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы региональной Госавтоинспекции.



ключевые слова: автохамство ПДД ГИБДД админситративная ответственность
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									а судьи кто?								
							
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  • вчера, 12:29
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										+1
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							Быдло самое натуральное из Владимира!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • вчера, 12:31
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    • 
										-1
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							На себя посмотрите. При выезде со двора хер кто пропустит, пока на половину в наглую не высунешься.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 13:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А я вот заметил, что чем меньше высовываешься тем быстрее пустят. И сам особо нагло лезущих стараюсь не пускать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									brantazabra								
							
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  • сегодня, 00:14
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    • 
										-1
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							В ивановке если не наглеть далеко не уедешь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Федоров								
							
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  • вчера, 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							владимир точно не причем тут.  нарушитель везде нарушитель...я сам так раз нарушал, когда живот прихватило...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • вчера, 12:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кто-то просил не привлекать его к ответственности. "Стоит отметить, что в 2016 году данный водитель 15 раз привлекался к административной ответственности (в основном за превышение скорости)."Барс.  Сергей, спасибо Вам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sanchez_v								
							
    • 
							
  • вчера, 13:07
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    • 
										+1
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							Правильно и сделали, что сдали наглеца. Пусть платит, так ему и надо)) Еще бы сделали лишение по-скорее за такое количество нарушений. А вообще давно пора перенять опыт некоторых стран и вводить такое наказание, как "ограничение регистрации ТС на определенный срок". Тогда на орудии совершения правонарушения вообще нельзя будет ездить это время никому и продавать кому-то. Для умников, которые кричат, что нельзя ездить в России без нарушений, отвечаю, можно. А если мозгов нет нормально ездить - нужно ходить пешком пожизненно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ria66								
							
    • 
							
  • вчера, 13:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Лишать таких надо прав для начала годика на три								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									r.v.g.1366@gmail.com								
							
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  • вчера, 15:26
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    • 
										-1
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							Господа,такое впечатление,что приезжая в наш город из других регионов,они думают,что находятся в деревне и могут ездить ЕКХ.А может у них в городах другие,свои Правила? Таких ездуков(из других регионов) наблюдаю довольно часто.Наглые твари!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гражданин хороший								
							
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  • сегодня, 09:29
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							Не факт, что это владимирская машина. Сейчас при купле-продаже машины из другого региона номера менять не обязательно. Лично я знаю одного барана с калужскими номерами и другого козла с вологодскими. Не знаю, были ли они в Калуге и Вологде или нет, но оба местное быдло, которое регулярно встречаю на дороге.
    
Для справки. Ферояны ездят с вологодскими номерами, а уж про машины с московскими номерами даже говорить не буду.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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31.12.2016 13:30

				

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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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