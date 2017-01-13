Публикация на сайте IvanovoNews видео автохамства помогла привлечь нарушителя к ответственности

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В пятницу, 13 января, на нашем сайте была опубликована запись видеорегистратора с очередным примером автохамства на ивановских улицах. На записи отчетливо видно, как водитель легкового автомобиля «Тойота РАВ-4» в районе улицы Лежневской сначала нарушает правила расположения транспортного средства на проезжей части, а затем на перекрестке Велижской и Ташкентской выезжает на встречную полосу, и в нарушение ПДД проезжает на запрещающий сигнал светофора.

Просмотрев видеоматериал, инспекторы ГИБДД установили личность мужчины, управлявшего в этот день транспортным средством. Вскоре сотрудники дорожной полиции разыскали правонарушителя и привлекли его к административной ответственности по ст. 12.12 ч.1, ст. 12.15 ч.1 и ст.12.15 ч.4 КоАП РФ. В настоящее время материалы дела направлены в суд.



Стоит отметить, что в 2016 году данный водитель 15 раз привлекался к административной ответственности (в основном за превышение скорости).



«Управление ГИБДД по Ивановской области благодарит журналистов местных СМИ и ивановцев с активной гражданской позицией, помогающих инспекторам ДПС выявлять правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

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