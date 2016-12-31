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За 11 месяцев средняя зарплата в Ивановской области выросла на 4,5%
Таковы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики
По данным Ивановостата, средняя заработная плата в регионе, начисленная за январь-ноябрь 2016 года, составила 21 543 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года она увеличилась на 4,5%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы по итогам 11 месяцев 2016 года отмечаются по таким видам экономической деятельности, как обработка древесины и производство изделий из дерева (151%), производство резиновых и пластмассовых изделий (126%), химическое производство (117%), строительство (114%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (112%).
Реальная зарплата за 11 месяцев составила 97,4%. При этом в региональном департаменте экономического развития и торговли отмечают тенденцию замедления снижения реальной заработной платы в течение 2016 года.
Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций Ивановской области за указанный период достигла отметки в 23 055 рублей.
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Комментарии (7)
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- foxвчера, 12:40ну возможно у кого-то она и повысилась. "строительство (114%)" глядя на кризис...хотя как считали, опят таки.
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- НикоСерг37вчера, 12:57Зачем так нагло врать?! С 2013 года никакой индексации зарплаты, сняли все надбавки. И еще говорят: "Радуйтесь, что не сократили".
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 13:01Что-то я не заметил. У жены спросил- молчит. наверное "заныкала". Буду рабираться. Есть три вида лжи: ложь, откровенная ложь и статистика.
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- Федороввчера, 13:08как писал Владимир Ильич:"...страшно далеки еще они от народа..."
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- Гирасим Божемойтоввчера, 16:03у руководства увеличилась, у простых работяг уменьшилась
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- Смирнов Юрийвчера, 16:14Глава Ивановостата,видимо потомок Льва Троцкого...Потому что 3,14*дит как Троцкий.
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- patrikсегодня, 09:02Индексация забита только у бюджетников ...
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