За 11 месяцев средняя зарплата в Ивановской области выросла на 4,5%

Таковы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики





По данным Ивановостата, средняя заработная плата в регионе, начисленная за январь-ноябрь 2016 года, составила 21 543 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года она увеличилась на 4,5%.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы по итогам 11 месяцев 2016 года отмечаются по таким видам экономической деятельности, как обработка древесины и производство изделий из дерева (151%), производство резиновых и пластмассовых изделий (126%), химическое производство (117%), строительство (114%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (112%).

Реальная зарплата за 11 месяцев составила 97,4%. При этом в региональном департаменте экономического развития и торговли отмечают тенденцию замедления снижения реальной заработной платы в течение 2016 года.

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций Ивановской области за указанный период достигла отметки в 23 055 рублей.

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