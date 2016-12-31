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Новости

вчера, 11:44

За 11 месяцев средняя зарплата в Ивановской области выросла на 4,5%

Таковы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики


По данным Ивановостата, средняя заработная плата в регионе, начисленная за январь-ноябрь 2016 года, составила 21 543 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года она увеличилась на 4,5%.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы по итогам 11 месяцев 2016 года отмечаются по таким видам экономической деятельности, как обработка древесины и производство изделий из дерева (151%), производство резиновых и пластмассовых изделий (126%), химическое производство (117%), строительство (114%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (112%).

Реальная зарплата за 11 месяцев составила 97,4%. При этом в региональном департаменте экономического развития и торговли отмечают тенденцию замедления снижения реальной заработной платы в течение 2016 года.

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций Ивановской области за указанный период достигла отметки в 23 055 рублей.



ключевые слова: зарплата статистика
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • вчера, 12:40
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    • 
										+1
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							ну возможно у кого-то она и повысилась. "строительство (114%)" глядя на кризис...хотя как считали, опят таки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									НикоСерг37								
							
    • 
							
  • вчера, 12:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем так нагло врать?! С 2013 года никакой индексации зарплаты, сняли все надбавки. И еще говорят: "Радуйтесь, что не сократили".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • вчера, 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Что-то я не заметил. У жены спросил- молчит. наверное "заныкала". Буду рабираться. Есть три вида лжи: ложь, откровенная ложь и статистика.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Федоров								
							
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  • вчера, 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							как писал Владимир Ильич:"...страшно далеки еще они от народа..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
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  • вчера, 16:03
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    • 
										+1
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							у руководства увеличилась, у простых работяг уменьшилась								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
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  • вчера, 16:14
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    • 
										+1
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							Глава Ивановостата,видимо потомок Льва Троцкого...Потому что 3,14*дит как Троцкий.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									patrik								
							
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  • сегодня, 09:02
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							Индексация забита только у бюджетников ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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