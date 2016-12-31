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вчера, 11:35
Ученик фурмановской воскресной школы стал победителем всероссийского конкурса
Юный краевед фурмановской воскресной школы храма Покрова Божией Матери, учащийся школы №7 Артемий Законнов был награжден дипломом победителя всероссийского научного конкурса для школьников и студентов «Эврика».
Предметом исследования Артемия стала связь Ивановского края с друзьями Пушкина. Работа юного краеведа называется «Иван Дмитриевич Лужин - друг поэта Пушкина и наш земляк».В ходе кропотливых поисков было установлено, что одним из владельцев села Ивановского Приволжского района был Иван Дмитриевич Лужин, который сосватал Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. И.Д. Лужину принадлежали земли и на территории современного Фурмановского района (Лопатино, Старостино). Изучив оригиналы выписок из крепостей, писцовых и межевых книг (оригиналы документов 17 века), стало известно, что связь Лужиных с нашим краем восходит к первой трети 17-го столетия. На основе документов Российского архива был сделан вывод о том, что селом Ивановским владел и Илья Степанович Фролов, сын Степана Степановича Фролова, инспектора Царскосельского лицея во время обучения там Александра Пушкина.
ключевые слова: школьники студенты наука краеведение конкурс Александр Пушкин
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