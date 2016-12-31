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вчера, 11:26
В Ивановской области девушка на иномарке сбила на «зебре» женщину
ДТП случилось 13 января около 8 часов вечера на Васильевском тракте в Шуе. 26-летняя девушка (водительский стаж с 2014 года), управляя автомобилем Hyundai Accent, сбила переходившую проезжую часть по нерегулируемой «зебре» 50-летнюю женщину.К счастью, пешеход отделалась только ссадинами лба и кисти, после оказания медпомощи была оставлена на месте ДТП. По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.
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Комментарии (3)
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- Яндарбиеввчера, 12:51И вновь пример тупорылости очередной примитивной щели. Казалось бы, что может быть проще при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и быть предельно внимательнее? Нет, определение "внимательность" к щели неприменимо. Ее мозг настолько мал, что часто не виден. Отсюда ее поведение определяется исключительно рефлексами, но никак не разумом.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 13:05Да, ты прав.
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- 1967вчера, 13:36Вы то тоже свои "хоботки" суете куда придется, а уж на дороге только их и берегись!!!!
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