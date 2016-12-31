В Ивановской области девушка на иномарке сбила на «зебре» женщину





ДТП случилось 13 января около 8 часов вечера на Васильевском тракте в Шуе. 26-летняя девушка (водительский стаж с 2014 года), управляя автомобилем Hyundai Accent, сбила переходившую проезжую часть по нерегулируемой «зебре» 50-летнюю женщину.

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К счастью, пешеход отделалась только ссадинами лба и кисти, после оказания медпомощи была оставлена на месте ДТП. По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.