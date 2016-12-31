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За неделю в мэрию поступило больше 100 обращений ивановцев по отсутствию в домах холодной воды
Сейчас городские коммунальные службы и УК работают в усиленном режиме по восстановлению водоснабжения
С 7 по 15 января 2017 года в областном центре было зарегистрировано 104 обращения граждан по поводу отсутствия холодного водоснабжения. Из всех поступивших заявок устранено 99 аварийных ситуаций, сообщает ивановская мэрия.
По всем обращениям, поступившим в администрацию города, будут проведены проверки управлением муниципального контроля.
Устранение и выявление нарушений холодного водоснабжения находится под личным контролем заместителя главы администрации Виктора Казанцева.
«В настоящее время городские коммунальные службы и управляющие компании работают в усиленном режиме по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах, а также по вопросу устранения других нарушений жизнеобеспечения горожан», - говорится в сообщении мэрии.
Администрация города Иваново напоминает всем жителям: в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.
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Может быть пора дать кому то люлей????
Шарыпов в Иваново не из другой области прибыл. До мэрства он отвечал за всю коммуналку области, в том числе и за коммуналку г. Иванова. То, что город не готов к зиме это косяк не только Хохлова, но и Шарыпова.