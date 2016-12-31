За неделю в мэрию поступило больше 100 обращений ивановцев по отсутствию в домах холодной воды

Сейчас городские коммунальные службы и УК работают в усиленном режиме по восстановлению водоснабжения





С 7 по 15 января 2017 года в областном центре было зарегистрировано 104 обращения граждан по поводу отсутствия холодного водоснабжения. Из всех поступивших заявок устранено 99 аварийных ситуаций, сообщает ивановская мэрия.

По всем обращениям, поступившим в администрацию города, будут проведены проверки управлением муниципального контроля.

Устранение и выявление нарушений холодного водоснабжения находится под личным контролем заместителя главы администрации Виктора Казанцева.

«В настоящее время городские коммунальные службы и управляющие компании работают в усиленном режиме по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах, а также по вопросу устранения других нарушений жизнеобеспечения горожан», - говорится в сообщении мэрии.

Администрация города Иваново напоминает всем жителям: в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.

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