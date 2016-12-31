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Новости

вчера, 11:12

За неделю в мэрию поступило больше 100 обращений ивановцев по отсутствию в домах холодной воды

Сейчас городские коммунальные службы и УК работают в усиленном режиме по восстановлению водоснабжения


С 7 по 15 января 2017 года в областном центре было зарегистрировано 104 обращения граждан по поводу отсутствия холодного водоснабжения. Из всех поступивших заявок устранено 99 аварийных ситуаций, сообщает ивановская мэрия.

По всем обращениям, поступившим в администрацию города, будут проведены проверки управлением муниципального контроля.

Устранение и выявление нарушений холодного водоснабжения находится под личным контролем заместителя главы администрации Виктора Казанцева.

«В настоящее время городские коммунальные службы и управляющие компании работают в усиленном режиме по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах, а также по вопросу устранения других нарушений жизнеобеспечения горожан», - говорится в сообщении мэрии.

Администрация города Иваново напоминает всем жителям: в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.



ключевые слова: ЖКХ водоснабжение авария коммунальные службы УК
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • вчера, 11:17
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							Господин новый МЭР почему такой бардак творится?
    
Может быть пора дать кому то люлей????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 12:16
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							Новому мэру не до глупых дел (типа жкх, уборки улиц и подобной мелочи) - он уже категориями Нью-Васюков мыслит, судя по интервью!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрей Калинин								
							
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  • вчера, 12:58
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							да чихать они на нас хотели!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 13:08
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							Ясно же, что все неполадки вызваны изношенностью коммуникаций и безразличием управляющих компаний. Да и сами горожане не всегда активно настаивают на своих проблемах. При чем тогда тут мэр? Он у власти-то всего месяц.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 13:22
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    • 
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							"При чем тогда тут мэр? Он у власти-то всего месяц".
    
Шарыпов в Иваново не из другой области прибыл. До мэрства он отвечал за всю коммуналку области, в том числе и за коммуналку г. Иванова. То, что город не готов к зиме это косяк не только Хохлова, но и Шарыпова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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