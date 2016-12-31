По факту разлива в Уводи нефтепродуктов прокуратура проводит проверку

Загрязнение реки произошло в районе ТЭЦ-2







Как мы уже сообщали, накануне в районе деятельности предприятия Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» (ТЭЦ-2) река Уводь была загрязнена нефтепродуктами. Появилось большое маслянистое пятно, которое сейчас находится у Инженерного моста на улице Смирнова в Иванове.

Как нам стало известно, в настоящее время по данному факту Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Управлением Росприроднадзора по Ивановской области, ГУ МЧС, Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов проводит проверку.

Сейчас оцениваются характер загрязнения реки и негативные последствия, проводятся мероприятия по установлению лиц, виновных в разливе нефтепродуктов.

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Ситуация находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.