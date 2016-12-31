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вчера, 20:05ЗАГРЯЗНЕННАЯ УВОДЬ
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вчера, 10:59
По факту разлива в Уводи нефтепродуктов прокуратура проводит проверку
Загрязнение реки произошло в районе ТЭЦ-2
Как мы уже сообщали, накануне в районе деятельности предприятия Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» (ТЭЦ-2) река Уводь была загрязнена нефтепродуктами. Появилось большое маслянистое пятно, которое сейчас находится у Инженерного моста на улице Смирнова в Иванове.
Как нам стало известно, в настоящее время по данному факту Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Управлением Росприроднадзора по Ивановской области, ГУ МЧС, Отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов проводит проверку.
Сейчас оцениваются характер загрязнения реки и негативные последствия, проводятся мероприятия по установлению лиц, виновных в разливе нефтепродуктов.Ситуация находится на контроле прокуратуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.
ключевые слова: река Уводь нефтепродукты прокуратура
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Комментарии (3)
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- fenix75вчера, 13:35В нормальной стране за такие дела уже так бы вздрючили. А у нас, больше чем уверен, виновных не будет. Просто звезды на небе так сошлись. И пятно само по себе появилось.
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- Евгений Венглинскийвчера, 15:28А что там проводить вы от моста к водохранилищу пройдите по берегу о..те сколько там коттеджей чуть ли не в самой р.Уводь понастроили так еще у многих не септиги герметичные а колодцы без дна и изоляции к тому же у некоторых дизель генераторы и котлы на диз. топливе вот вам и причина. А кто разрешения давал там землю под строительство?
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- Гирасим Божемойтоввчера, 16:02да там постоянно деоьмо всякое, ещё в прошлом веке школьниками часто чёрными вылезали из воды
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