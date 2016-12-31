В воскресенье во время пожаров в Ивановской области погибли два человека

Причины возгораний - неосторожность при курении и нарушение правил эксплуатации электрооборудования





Первая трагедия произошла в ночь на 15 января в Шуе. На улице Кирова в одной из квартир двухэтажного кирпичного дома возник пожар. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП через 4 минуты и эвакуировали из дома порядка 10 жильцов. В квартире на 1 этаже было сильное задымление. Сотрудники МЧС вытащили из горящей квартиры мужчину 1977 года рождения. Как выяснилось позже, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Огонь был локализован на площади 4 квадратных метра. Повреждены постельные принадлежности и отделка комнаты. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

Второй пожар со смертельным исходом произошел утром 15-го в деревянном частном доме на 1-й Сосневской улице в Иванове. Во время тушения огнеборцы обнаружили на полу в одной из комнат тело женщины 1946 года рождения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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