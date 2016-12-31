На Уводи в районе ТЭЦ-2 появилось большое пятно от нефтепродуктов

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По сообщениям жителей, проживающих в районе ТЭЦ-2 в Иванове, большое пятно от нефтепродуктов появилось в реке Уводь в субботу, 14 января. Сейчас оно находится недалеко от Инженерного моста на улице Смирнова. Выехавшие на место специалисты установили вокруг пятна боновые заграждения. Сейчас ведутся работы по сбору разлитых по поверхности реки нефтепродуктов. Устанавливаются причины появления пятна.

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