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вчера, 09:41
В Иванове пассажир выпал из двигавшегося автобуса
Пожилой мужчина получил травмы головы и ушиб грудной клетки
ДТП случилось в пятницу, 13 января, около 14.45 на проспекте Ленина областного центра. Из начавшего движение от остановки автобуса выпал 75-летний пассажир. Медики диагностировали у него травмы головы и ушиб грудной клетки.
Водитель «Богдана» с места ДТП уехал, но позже был найден дорожными полицейскими и задержан. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 26-летний молодой человек. Свою причастность к происшествию он не отрицал, был трезв.
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Комментарии (16)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 10:00Не фига было на подножке ехать.
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- Makar37вчера, 10:46Бред несёшь,товарищ. Нехера гонять просто.
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- Яндарбиеввчера, 13:00Мнда... Хорошего человека Макаром не назовут. Твой батя так креативел? ))
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- Makar37вчера, 13:46тебя вообще *б*т?
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- Коренной Кохомчанинвчера, 11:08Имбицил сгинь!
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- Коренной Кохомчанинвчера, 11:10Сори имбецил-клон,пургу несёшь как обычно)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 11:19Я всегда пургу несу, неумный я. Сам с собой разговариваю, сам себя обзываю )
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- Коренной Кохомчанинвчера, 11:59Ты просто имбецил-клон и всё,тупень)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 12:46Вот опять ругаюсь, скоро на мат перейду. Не судите строго, болею я, причем очень тяжело. Других слов, кроме имбецил, не знаю, вот и сую его везде)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 13:34Нет,ты ещё олигофрен))))
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- Коренной Кохомчанинвчера, 14:49Сейчас почитаю Википедию, найду еще один медицинский термин и применю его по отношению к себе ))
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- Коренной Кохомчанинвчера, 15:24Нашёл,дегенерат)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 15:36Неплохо у меня получается. А вы говорили, что я читать не умею ))
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- Коренной Кохомчанинвчера, 15:45Тьфу на Вас,тьфу на Вас ещё раз)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 15:54Ой, извините, не так сказал. Тьфу на меня, еще раз тьфу. Вот теперь правильно ))
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- Медведьвчера, 18:40Пассажира на алкоголь не забыли проверить?
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