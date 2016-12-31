В Иванове пассажир выпал из двигавшегося автобуса

Пожилой мужчина получил травмы головы и ушиб грудной клетки





ДТП случилось в пятницу, 13 января, около 14.45 на проспекте Ленина областного центра. Из начавшего движение от остановки автобуса выпал 75-летний пассажир. Медики диагностировали у него травмы головы и ушиб грудной клетки.

Водитель «Богдана» с места ДТП уехал, но позже был найден дорожными полицейскими и задержан. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, им оказался 26-летний молодой человек. Свою причастность к происшествию он не отрицал, был трезв.

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