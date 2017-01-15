В Иванове двое молодых людей украли с прилавка сушеную рыбу на 3 тысячи рублей

Злоумышленников задержали «по горячим следам»





Преступление было совершено вчера, 14 января. Двое молодых людей открыто похитили с прилавка магазина на улице Почтовой областного центра сушеную рыбу. Ущерб составил порядка 3 тысяч рублей. Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию

Задержать злоумышленников удалось «по горячим следам». Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж и кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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