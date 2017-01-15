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Новости

15.01.2017 13:13

В Иванове двое молодых людей украли с прилавка сушеную рыбу на 3 тысячи рублей

Злоумышленников задержали «по горячим следам»


Преступление было совершено вчера, 14 января. Двое молодых людей открыто похитили с прилавка магазина на улице Почтовой областного центра сушеную рыбу. Ущерб составил порядка 3 тысяч рублей. Сотрудники магазина сразу же вызвали полицию

Задержать злоумышленников удалось «по горячим следам». Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за грабеж и кражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: магазин рыба кража полиция
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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  • 
								
									Анастасия Кузнецова 								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 13:32
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							о Господи куда мир катиться у нас в стране воруют по хлеще
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сан Саныч								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 13:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							похлеще пишется слитно!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 21:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А "катится", в данном случае, пишется без "Ь".
    
Марш в школу, девочка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Федоров								
							
    • 
							
  • вчера, 13:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							обращение выделяется запятыми!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 14:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как посмели?! Наказать по всей строгости! )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 15.01.2017 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хищение было произведено с целью скорейшего восстановления водно-солевого баланса, нарушенного в следствии  неконтролируемого приема жидкости, содержащей экстракт растения  рода цветковых, семейства Коноплёвых. Медлить было нельзя, происходило снижение концентрации натрия в плазме. Кроме того, избыток жидкости приводил к увеличению всех жидкостных пространств организма. Наступала пивная интоксикация. Передозировка напитком приводила к набуханию клеток и отеку тканей, вызывала тошноту, рвоту и судороги.  Если бы не рыба, наступила бы  непосредственно смерть  из-за отека мозга и остановки дыхания. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • 15.01.2017 21:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							ибо нехрен..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
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