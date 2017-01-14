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Новости

14.01.2017 13:18

В Кохме внедорожник врезался в «ГАЗель»

ВИДЕО


ДТП случилось 13 января в Кохме на улице Октябрьской. Грузовая «ГАЗель» начала поворачивать настолько неожиданно для водителя внедорожника, что тот попросту не успел притормозить и врезался в левый борт грузовичка. От удара «ГАЗель» едва не опрокинулась.

«Водители «ГАЗели» и «Хонды» на своей «шкуре» ощутили магическое действие приметы под названием «Пятница, 13-е», - так прокомментировал ДТП автор видео. 



ключевые слова: ДТП грузовик внедорожник
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 14.01.2017 13:29
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							У ГАЗели не был включен указатель поворота+ левый стоп сигнал не работал. Водитель иномарки проиграл игру "Угадай маневр"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 14.01.2017 14:21
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							Обнаглевший ГАЗелист,прое*бал свой поворот и без поворотника и взгляда в зеркало  решил нырнуть,идиот очередной!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 14.01.2017 14:50
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										+1
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							Собственно, у нас в Кохме, все так ездят, так что ничего удивительного.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 14.01.2017 15:04
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										+1
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							Сгинь имбицил!
    
Куда админы смотрят,клоны что хотят то и творят)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 14.01.2017 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							казелю штраф 500р - а челу с CRV-шки бегать по страховым,
    
вот оно ему надо? - всего лишь в зеркало казелю глянуть
    
пьян был скорее всего								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Игорь Горбенков								
							
    • 
							
  • вчера, 15:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Чой-так ГАЗели только штраф? Водитель совершил манёвр, не убедившись в его безопасности, чем прямо нарушил предписания ПДД. Т.е. виновен в ДТП.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									кьюриосити								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Коротко: оба хороши								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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