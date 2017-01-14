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14.01.2017 13:18
В Кохме внедорожник врезался в «ГАЗель»
ВИДЕО
ДТП случилось 13 января в Кохме на улице Октябрьской. Грузовая «ГАЗель» начала поворачивать настолько неожиданно для водителя внедорожника, что тот попросту не успел притормозить и врезался в левый борт грузовичка. От удара «ГАЗель» едва не опрокинулась.
«Водители «ГАЗели» и «Хонды» на своей «шкуре» ощутили магическое действие приметы под названием «Пятница, 13-е», - так прокомментировал ДТП автор видео.
ключевые слова: ДТП грузовик внедорожник
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Куда админы смотрят,клоны что хотят то и творят)
вот оно ему надо? - всего лишь в зеркало казелю глянуть
пьян был скорее всего