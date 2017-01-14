В Кохме внедорожник врезался в «ГАЗель»

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ДТП случилось 13 января в Кохме на улице Октябрьской. Грузовая «ГАЗель» начала поворачивать настолько неожиданно для водителя внедорожника, что тот попросту не успел притормозить и врезался в левый борт грузовичка. От удара «ГАЗель» едва не опрокинулась.

«Водители «ГАЗели» и «Хонды» на своей «шкуре» ощутили магическое действие приметы под названием «Пятница, 13-е», - так прокомментировал ДТП автор видео.

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