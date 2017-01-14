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14.01.2017 11:51
Грузовик и легковушка столкнулись у Золотниковской Пустыни: есть пострадавший
Автоавария произошла 13 января около половины десятого вечера. В Тейковском районе у села Золотниковская Пустынь грузовик "ГАЗ" столкнулся с легковым автомобилем "Лада Гранта". Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, водитель "ГАЗа" потерял управление, и грузовик развернуло поперек дороги. В этот момент в него и влетела легковушка. Водитель "Лады" с переломом ноги и травмой головы госпитализирован. Внешних признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не было, их кровь взята на анализ.
ключевые слова: ДТП грузовик легковушка пострадавший
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