Грузовик и легковушка столкнулись у Золотниковской Пустыни: есть пострадавший





Автоавария произошла 13 января около половины десятого вечера. В Тейковском районе у села Золотниковская Пустынь грузовик "ГАЗ" столкнулся с легковым автомобилем "Лада Гранта". Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, водитель "ГАЗа" потерял управление, и грузовик развернуло поперек дороги. В этот момент в него и влетела легковушка. Водитель "Лады" с переломом ноги и травмой головы госпитализирован. Внешних признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не было, их кровь взята на анализ.

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