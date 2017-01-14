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14.01.2017 11:26
Задержан мужчина, укравший в Иванове несколько остановок
Похищенные конструкции остановочных павильонов злоумышленник сдавал в пункты приема металлолома
В областном центре сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж металлических конструкций остановочных павильонов. Похищенные конструкции остановочных павильонов злоумышленник сдавал в пункты приема металлолома. Задержанный подозревается в трёх фактах преступной деятельности в Советском и Октябрьском районах Иванова.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.
ключевые слова: остановка остановочный павильон кража полиция
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Комментарии (5)
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- Alexey Smirnov14.01.2017 13:15Надо привлекать к уголовной ответственности и приемщиков металла, если те принимают лом без документов и не спрашивая где взял, гонясь лишь за наживой. А то сдают то скульптуры, то кованые решетки. Ежу понятно, что кто-то не из дома это всё принес. И обязать приемщиков сообщать о подозрительном ломе в правоохранительные органы.
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- raf14.01.2017 17:04А остальные сообщники где? Найти и расстрелять!!!
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- Медведь14.01.2017 18:04смазочные существа ;)
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- Горожанин201614.01.2017 19:33Таких "креативных" воров надо и наказывать нестандартно: выбрать зимние ветряные дни похолоднее с метелью и выставить этого креативщика на пустой остановке дня на три, чтобы время было подумать, как дошёл до жизни такой
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- ☭㋛★15.01.2017 09:00Со всей революционной решимостью заявляю о политической целесообразности провести проверку порочащих связей между похитителем остановок, приемщиком металла и изготовителем остановок. Если это заговор - то мы имеем дело с круговоротом остановок в природе и еще одним способом перекачки денег из бюджета.
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