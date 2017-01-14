Задержан мужчина, укравший в Иванове несколько остановок

Похищенные конструкции остановочных павильонов злоумышленник сдавал в пункты приема металлолома





В областном центре сотрудники полиции задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж металлических конструкций остановочных павильонов. Похищенные конструкции остановочных павильонов злоумышленник сдавал в пункты приема металлолома. Задержанный подозревается в трёх фактах преступной деятельности в Советском и Октябрьском районах Иванова.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.

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