Альтернативный взгляд «БАРСа» на итоги 2016 года

ВИДЕОРОЛИК





В конце новогоднего выпуска программы «Губерния. Итоги» мы показали шуточный ролик, который сами и смонтировали. Это своего рода иронически-альтернативный взгляд на итоги 2016 года. Если кто-то не посмотрел ролик в «Итогах», это можно сделать прямо здесь и сейчас.

поделиться ссылкой:

