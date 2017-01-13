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13.01.2017 18:43
Альтернативный взгляд «БАРСа» на итоги 2016 года
ВИДЕОРОЛИК
В конце новогоднего выпуска программы «Губерния. Итоги» мы показали шуточный ролик, который сами и смонтировали. Это своего рода иронически-альтернативный взгляд на итоги 2016 года. Если кто-то не посмотрел ролик в «Итогах», это можно сделать прямо здесь и сейчас.
ключевые слова: видеоролик
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On 7 January at 09:43hrs the OT in the Donetsk BCP observed a van with “LPR” licence plates with inscription “Funeral Services” on its windshield written in Russian and crossing the border from Ukraine to the Russian Federation. In total, three men and one woman in civilian clothes were observed accompanying the van. However, the OT was not able to ascertain whether there was any coffin inside the van or not."