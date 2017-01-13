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Новости

13.01.2017 18:43

Альтернативный взгляд «БАРСа» на итоги 2016 года

ВИДЕОРОЛИК


В конце новогоднего выпуска программы «Губерния. Итоги» мы показали шуточный ролик, который сами и смонтировали. Это своего рода иронически-альтернативный взгляд на итоги 2016 года. Если кто-то не посмотрел ролик в «Итогах», это можно сделать прямо здесь и сейчас.



ключевые слова: видеоролик
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									Regokut								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 19:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							"Власти Зеленодольского муниципального района Татарстана предложили забирать детей у семей, которые задолжали за газ и электричество. Об этом со ссылкой на документ, подписанный главой района Александром Тыгиным, сообщила ​газета «Вечерняя Казань». Из опубликованной изданием копии распоряжения следовало, что Тыгин поручил своим подчиненным «организовать работу отдела опеки и попечительства по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители»."
    
(с) РБК								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Regokut								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 19:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							"По данным Росстата в РФ за 2015-2016 годы крупы подорожали на 55,1%, масло на 52,1%, рыба на 41,2%, сахар на 40,6%, макароны на 30,4%."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • 14.01.2017 00:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							мелко сделано... провинциально								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 12:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							провинциалка ты, провинциалка)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									аnastasia-gc								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 19:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Спасибо за комплимент, милый. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									прoсто ник								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 11:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							атлична!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 13:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Атлична от вундершен. А по рюски ДЕРЬМО,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									аnastasia-gc								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 19:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Посмотрела второй раз, потом третий, и вправду хороший ролик.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 13:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							смешно DDD правда вот под конец не понятно, то ли хвалебный акцент сделали то ли сарказм, загадка. Спасибо, Барс!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									zx2017								
							
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  • 15.01.2017 01:37
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    • 
										0
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							ОБСЕ сообщает, что в 2017 году на Донбассе продолжают гибнуть русские солдаты:
    

    
"On 7 January at 03:58hrs the OT in the Donetsk BCP observed a van registered in Ukraine crossing the border from the Russian Federation to Ukraine. The van had the sign “Gruz 200” in an A4 format paper on the inside of its windshield.  The OT was not able to ascertain whether there was any coffin inside the van or not.
    

    
On 7 January at 09:43hrs the OT in the Donetsk BCP observed a van with “LPR” licence plates with inscription “Funeral Services” on its windshield written in Russian and crossing the border from Ukraine to the Russian Federation. In total, three men and one woman in civilian clothes were observed accompanying the van. However, the OT was not able to ascertain whether there was any coffin inside the van or not."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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