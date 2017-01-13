До сентября 2017 года в регионе планируют переселить из аварийного жилья более 4620 человек





До сентября 2017 года планируется переселить 4622 человека из 281 аварийного дома в 6 муниципалитетах Ивановской области. Такие цифры были озвучены на состоявшемся заседании рабочей группы по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области»

В ходе заседания особое внимание было уделено нескольким объектам. В Приволжске не завершено строительство 4 домов. Еще в двух домах завершаются работы по подключению к коммуникациям. Вопросы по этим объектам были детально обговорены с подрядчиком. Определено, что в срок до сентября 2017 года дома будут построены, подключены коммуникации и завершены все мероприятия по переселению. Строительство дома в Савинском районе также находится под особым контролем. Все конкурсные процедуры проведены. Контракт с подрядной организацией подписан, и уже в январе начинается стройка.

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