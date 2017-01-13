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13.01.2017 16:58
В выходные в Ивановской области ожидается обильный снегопад
Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть осторожнее
В ближайшие выходные в Ивановской области ожидается обильный снегопад. В связи с ухудшением метеоусловий региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к соблюдению правил дорожного движения.
ключевые слова: погода снегопад дороги автомобили
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" - водитель виноват только если он был в нетрезвом состоянии"
в остальных случаях пешеход совершил самоубийство, и если на месте не подох, будет выплачивать за ремонт авто, как только встанет с коляски и отправится на принудительные работы!
- После принятия такой поправки, конечно будет много недовольных самоубийц и праздношатающихся бабушек, НО самое главное - резко упадет %%% ДТП с пешеходами.
Врачи в травме будут еще недовольны - без работы останутся, да аптекари, продающие всякую гадость от поломов - переломов,
А Вы как думали?! - На кой хрен всем сказали что пешеход всегда прав? - Чтоб бабла собрать!
Как всегда! - Любая правка ФЗ купленными бездарями законотворцами приводит к тому. что кто начинает обогащаться, за это они и получают миллионные гонорары - взятки!