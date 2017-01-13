В выходные в Ивановской области ожидается обильный снегопад

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть осторожнее





В ближайшие выходные в Ивановской области ожидается обильный снегопад. В связи с ухудшением метеоусловий региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям предельно ответственно отнестись к соблюдению правил дорожного движения.

поделиться ссылкой:

