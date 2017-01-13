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Новости

13.01.2017 16:55

Трое ивановцев вывезли мужчину в лес, где под угрозой смерти вымогали у него крупную сумму денег

В настоящее время преступная группа вымогателей задержана полицией


В Иванове сотрудники полиции задержали группу вымогателей. Информация о криминально настроенных местных жителях поступила в полицию 12 января, и сотрудники уголовного розыска в оперативном порядке взялись за ее реализацию.

Житель областного центра стал участником дорожного конфликта. Автолюбитель повздорил с женщиной, которая, по его мнению, подвергала здоровье своего ребёнка опасности, разрешив прогуливаться в непосредственной близости от проезжей части. Мужчина управлял своей машиной и чуть было не сбил малыша.

Вскоре дорожный конфликт получил неожиданное продолжение. К мужчине явились трое граждан и потребовали немедленно извиниться перед женщиной, с которой он намедни поругался. Мужчина согласился с тем, что был груб, и в сопровождении трёх неизвестных отправился к обиженной им женщине, где принёс извинения.

Далее, полагая, что незнакомцы помогут ему добраться до дома, мужчина сел к ним в машину. Однако эти люди отвезли его в лес, где пригрозили физической расправой, поинтересовавшись при этом, в какую сумму он оценивает свою жизнь. Взяв с потерпевшего расписку с обязательством уплатить 400 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска место нахождения всех подозреваемых было установлено, и их при содействии силовых подразделений Росгвардии региона задержали. Двое из фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности. Во время следственных действий у задержанных по местам их жительства были изъяты долговая расписка и нож. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Все трое заключены под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

ключевые слова: вымогательство полиция
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									kardiotonik								
							
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  • 13.01.2017 18:14
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							бабу-дуру тоже надо бы под арест...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
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  • 13.01.2017 18:51
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										+1
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							Дебилы, надеюсь они пойдут по этапу и надолго.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иванов сын								
							
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  • 13.01.2017 19:18
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							"при содействии сотрудников ФСВНГ" - нац. гвардия что ль? пишите для людей "умники" хреновы!!! или решили новой аббревиатурой похвастаться?! кстати ивановская нац. гвардия это бывший ОМОН + вневед. охрана.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 13.01.2017 21:17
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							Мужик задолжал кому то, и чтоб не отдавать придумал историю с лесом и барышней, чтобы не платить и аннулировать свой вексель.
    
 Новость из разряда ОБС, ни доказухи, ни свидетелей, нож у меня на кухне тоже есть, и расписка с долгом одного урода на 12тр тоже имеется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вашу мать имел я								
							
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  • 13.01.2017 21:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Смотри и к тебе придурку тоже придут и предьявят.Тоже по хатам в сизо прыгать будешь а потом в петушатню в бараке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 13:23
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Неа. Пусть лучше свой адресок оставит, а уж кому придумать историю найдутся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 11:43
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    • 
										0
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							на что эти урки расчитывали?! уже не 90-е, полиция враз за задницу возьмет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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