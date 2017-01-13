Трое ивановцев вывезли мужчину в лес, где под угрозой смерти вымогали у него крупную сумму денег

В настоящее время преступная группа вымогателей задержана полицией





В Иванове сотрудники полиции задержали группу вымогателей. Информация о криминально настроенных местных жителях поступила в полицию 12 января, и сотрудники уголовного розыска в оперативном порядке взялись за ее реализацию.

Житель областного центра стал участником дорожного конфликта. Автолюбитель повздорил с женщиной, которая, по его мнению, подвергала здоровье своего ребёнка опасности, разрешив прогуливаться в непосредственной близости от проезжей части. Мужчина управлял своей машиной и чуть было не сбил малыша.

Вскоре дорожный конфликт получил неожиданное продолжение. К мужчине явились трое граждан и потребовали немедленно извиниться перед женщиной, с которой он намедни поругался. Мужчина согласился с тем, что был груб, и в сопровождении трёх неизвестных отправился к обиженной им женщине, где принёс извинения.

Далее, полагая, что незнакомцы помогут ему добраться до дома, мужчина сел к ним в машину. Однако эти люди отвезли его в лес, где пригрозили физической расправой, поинтересовавшись при этом, в какую сумму он оценивает свою жизнь. Взяв с потерпевшего расписку с обязательством уплатить 400 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

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В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска место нахождения всех подозреваемых было установлено, и их при содействии силовых подразделений Росгвардии региона задержали. Двое из фигурантов ранее привлекались к уголовной ответственности. Во время следственных действий у задержанных по местам их жительства были изъяты долговая расписка и нож. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Все трое заключены под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.