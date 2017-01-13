В Ивановской области инспектор ДПС вынес из огня мужчину, но спасти ему жизнь так и не удалось





Предновогоднюю, но совсем не праздничную историю с участием инспекторов ДПС рассказали в УГИБДД по Ивановской области.

31 декабря, накануне Нового года, инспекторы ДПС - старший лейтенант Владимир Акимов и капитан Александр Владимиров - несли службу на 102-м километре автодороги Р600. Около 9 часов вечера дорожные полицейские заметили задымление в одном из частных домов, расположенных неподалеку. Быстро сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Акимов направился к горящему строению. Подойдя ближе, он заметил в окнах огонь и почувствовал сильный запах дыма. Не раздумывая, инспектор проник в задымленное помещение, на ощупь нашел лежащего на полу без создания человека и вынес его на улицу. После этого инспектор вновь намеревался войти в горящий дом, однако несущие конструкции строения не выдержали и рухнули.

В это время на место происшествия прибыли вызванные вторым инспектором ДПС Александром Владимировым сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Пожарные локализовали очаг возгорания и обнаружили в сгоревшем доме тело еще одного человека. А спасенного из огня мужчину 1953 года рождения в тяжелом состоянии доставили в больницу. Но, к сожалению, спустя сутки от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, он скончался.

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