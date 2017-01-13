Стали известны подробности задержания главы Приволжского района

Возбуждены два уголовных дела - ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО





Как мы уже сообщали, вчера при получении взятки с поличным был задержан глава Приволжского района Владимир Тихановский. В настоящее время возбуждены два уголовных дела о получении взяток в крупном размере.

В следственном управлении СК России по Ивановской области рассказали некоторые подробности дела.

По предварительным данным, в течение сентября – декабря 2016 года директор МУП «Приволжское ТЭП» заключил несколько договоров поставки нефтепродуктов (топочного мазута для обеспечения отопительных нужд Приволжского района) с подконтрольными предпринимателю коммерческими организациями.

Днем 12 января 2017 года директор МУП «Приволжское ТЭП» получил от предпринимателя взятку в сумме 800 тысяч рублей за совершение вышеназванных действий в пользу последнего и представляемых им юридических лиц.

Вечером того же дня глава Приволжского района Владимир Тихановский лично получил от директора МУП «Приволжское ТЭП» взятку в сумме 400 тысяч рублей за общее покровительство по службе.

Преступная деятельность должностных лиц выявлена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступлений задержаны, следователями СУ СК России по Ивановской области проводятся обыски, допросы подозреваемых, свидетелей и иных лиц, проведен осмотр места происшествия. От одного из фигурантов получена явка с повинной. В ближайшее время планируется предъявление фигурантам по уголовному делу обвинения, обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.



Оперативное видео предоставлено пресс-службой УФСБ по Ивановской области



поделиться ссылкой:

