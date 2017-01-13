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Новости

13.01.2017 16:10

Стали известны подробности задержания главы Приволжского района

Возбуждены два уголовных дела - ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО


Как мы уже сообщали, вчера при получении взятки с поличным был задержан глава Приволжского района Владимир Тихановский. В настоящее время возбуждены два уголовных дела о получении взяток в крупном размере.

В следственном управлении СК России по Ивановской области рассказали некоторые подробности дела.

По предварительным данным, в течение сентября – декабря 2016 года директор МУП «Приволжское ТЭП» заключил несколько договоров поставки нефтепродуктов (топочного мазута для обеспечения отопительных нужд Приволжского района) с подконтрольными предпринимателю коммерческими организациями.

Днем 12 января 2017 года директор МУП «Приволжское ТЭП» получил от предпринимателя взятку в сумме 800 тысяч рублей за совершение вышеназванных действий в пользу последнего и представляемых им юридических лиц.

Вечером того же дня глава Приволжского района Владимир Тихановский лично получил от директора МУП «Приволжское ТЭП» взятку в сумме 400 тысяч рублей за общее покровительство по службе.

Преступная деятельность должностных лиц выявлена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступлений задержаны, следователями СУ СК России по Ивановской области проводятся обыски, допросы подозреваемых, свидетелей и иных лиц, проведен осмотр места происшествия. От одного из фигурантов получена явка с повинной. В ближайшее время планируется предъявление фигурантам по уголовному делу обвинения, обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное видео предоставлено пресс-службой УФСБ по Ивановской области



ключевые слова: коррупция взятка чиновник
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									фурмановец								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 17:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Не понял? А конкурса не было?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 19:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Глава района, для многих это предел человеческих способностей,казалось бы дерзай,выводи район в лидеры   по всем показателям, тобой  гордятся родители,завидуют сокурсники ты у всех на виду, я спрашиваю тебя, жалкое ты существо, зачем ты всё это топчеш в грязь ради двух пачек резаной бумаги я также спрашиваю тебя,едрисня,где ты находиш таких дураков ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivanovo60								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 18:49
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										+1
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							Сегодня, любого  чиновника  от власти, после  года работы, можно,  а  самое главное  нужно  САДИТЬ  и  при  чём - намного лет.  Недаром, на самом  высоком уровне  говорят  о коррупционости  глав  администраций.  Но  ворон, ворону   глаз  не выклюет,  вон  улюкаев  2 лимона  баксов  и  ничего,  а здесь  400000  тысяч, всего  то.  Пожурят  и  отпустят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									фурмановец								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 19:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Для Улюкаева 2 лимона баксов, как для тебя бутылку водки и селедки купить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 19:59
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    • 
										+1
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							при СССР нам преподаватель говорил: четыре года человек проработает - можно к стенке ставить. "Кормление" на службе - это крепкая, многовековая традиция. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 21:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ещё одна властная отвратительная рожа.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									maksimiliano								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 02:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Позор тому главе региона,регион которого погряз в коррупции по уши.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 08:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты реально думаешь, что кто-то покраснел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 02:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Правительство области - кузница коррупционеров!
    
Но Пал Ляксеич снова "не при делах"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									НИКИТОС								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 09:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вон Крупин из Кинешмы на двух мультах попался. Посотрудричал со следствием- выпустили. Даже на работу решил выйти. Типа "не виноватая я".  Правда районный суд ему сказал: "Сиди, Лёха, дома". А вот, что 17 января скажет областной?  Наглости Крупину нет предела. Тихановский из такой же коррумпированной породы. По той же схеме пойдёт, наверное. Паша никого не уволил по недоверию. Позорищу нет предела. Теперь кто на новенького?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 21:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой то нервный опер в черной куртке, резко работает)) как буд то этот глава его лично обидел))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Раков								
							
    • 
							
  • вчера, 08:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							работа такая нервная наверное								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 21:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Партия жуликов и воров								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Раков								
							
    • 
							
  • вчера, 08:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а на 1:50 уже и блатнячок играет))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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