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Новости

13.01.2017 15:36

Восемь сотрудников СУ СКР по Ивановской области награждены медалями


15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает свое 6-летие. Сегодня, в преддверии профессионального праздника, руководитель следственного управления СКР по Ивановской области Александр Булаев в торжественной обстановке поздравил сотрудников ведомства с шестой годовщиной образования следственных органов. И вручил сотрудникам управления награды.

Ведомственных медалей «За службу закону» удостоены два следователя по особо важным делам следственного управления СК России по Ивановской области.

Медалями «За безупречную службу» различных степеней Александр Булаев наградил шестерых сотрудников следственного управления.

Кроме того, аттестованные сотрудники СУ СКР в торжественной обстановке, в присутствии руководства и личного состава управления приняли Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.

В завершении торжественного Александр Булаев высказал слова благодарности следователям, криминалистам, всем сотрудникам ведомства и ветеранам следствия «за преданность служебному долгу, профессиональный опыт, вклад в общее дело борьбы с преступностью».



ключевые слова: СУ СКР следственный комитет профессиональный праздник
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  • 15.01.2017 21:46
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							Посмотрите кто папа булаева) это так, чтобы народ знал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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