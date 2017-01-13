Ивановские чиновники и депутаты проверили, как ведется уборка города от снега

Итоги рейда







Сегодня начальник городского управления благоустройства Никита Воронов и начальник управления ЖКХ Дмитрий Растатуров выезжали после ночной уборки на улицы Иванова с проверкой. В рейде также приняли участие депутаты Ивгордумы - Игорь Шипков, Эльдар Садыков и Максим Шиганов, которые представляли интересы жителей.

В ходе рейда была проверена уборка проезжей части как центральных, так и периферийных улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также дворов и придомовых территорий. Маршрут пролегал по улицам Лежневской, Генерала Хлебникова, Шубиных, Родниковской, Маршала Василевского, Куконковых, Бубнова, 10 Августа, проспектах Строителей и Текстильщиков с заездом на периферийные улицы.

В результате обследования 26 остановочных пунктов выявлены замечания по содержанию 5 остановок общественного транспорта, на которых требуется произвести скол наледи, расчистить подходы к остановкам и увеличить площадь уборки.

По словам Никиты Воронова, в настоящее время в обслуживании находится 360 остановок, 56 из них включены в основной маршрут уборки, она осуществляется с периодичностью 6 раз в неделю. Периферийные остановки, относящиеся к дополнительному маршруту, убираются 3 раза в неделю. Работы проводятся, как правило, в ручном режиме – расчищается снег, скалывается наледь, производится посыпка песком.

На момент проверки на указанных улицах тротуары были расчищены в полном объеме и находились в удовлетворительном состоянии, за исключением улицы Бубнова – тротуар расчищен только с одной стороны.

Как напомнили в мэрии, общая площадь подлежащих уборке в первую очередь тротуаров составляет в областном центре 313 тыс. кв.м. В зимний период 2016 - 2017 годов механизированная уборка (прометание) тротуаров проводится с периодичностью 4-5 раз в неделю. Обработка противогололедным материалом проводится в зависимости от погодных условий по мере необходимости.

Никита Воронов отметил, что работы по зимнему содержанию проезжей части улиц нашего города ведутся в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Но в связи с интенсивным движением автотранспорта в дневное время и большим количеством припаркованных на проезжей части автомобилей, уборочные работы на дорогах в это время суток крайне затруднены и малоэффективны. Поэтому основная часть уборочных работ ведется в ночное время, когда поток транспорта значительно сокращается. Уборка проезжей части после снегопада проводится по технологии в несколько этапов – посыпка песко-соляной смесью, сгребание снега и наледи, погрузка и вывоз за пределы городской черты. Сегодня днем на улицах города работают 28 комбинированных дорожных машин.

Утром сотрудники МУП «САЖХ города Иванова» расчищали дорожные покрытия от снега, сгребая его плужно-щеточными снегоочистителями так, что в результате был сформирован снежный вал в заездных карманах остановок общественного транспорта и на подходах к пешеходным переходам. А это не допускается по ГОСТу. Представителям МУПа проверяющими было указано на выявленные недостатки для принятия своевременных мер по устранению замечаний.

Участники рейда проверили также, как управляющие компании организуют уборочные работы во дворах, задействована ли при этом спецтехника.

Дмитрий Растатуров подчеркнул, что придомовые территории должны убираться везде, независимо от расположения в центре или на окраине областного центра.

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