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ОПФР предлагает пенсионерам проконсультироваться насчет выплаты в 5 тысяч рублей в Твиттере
В ОПФР по Ивановской области напоминают, что в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим в России – получателям пенсий по состоянию на 31 декабря прошлого года, направят по 5 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.
Тем жителям региона, которые получают пенсии на почте с 13 по 22 января, деньги доставят сразу вместе с пенсией; получившим пенсию по графику с 3 по 12 января 5 тысяч рублей выплатят с 23 по 28 января. В обоих случаях выплату доставят на дом.
Если пенсионера, например, не окажется дома, ему оставят в почтовом ящике соответствующее уведомление, и тогда получатель сможет забрать единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, либо почтальон принесет эти деньги уже вместе с пенсией за февраль.
Пенсионерам, обслуживающимся в кредитных учреждениях, выплаты перечислены в полном объеме.
Необходимо отметить, что специально обращаться за единовременной выплатой в ПФР или подавать заявление на ее получение не нужно.«Проконсультироваться можно по телефону «горячей линии» регионального Отделения ПФР: (4932) 31-24-47, а также в социальных сетях: vk/com/opfr_ivanovo, twitter.com/pfr_ivanovo», - говорится в сообщении пресс-службы ОПФР по Ивановской области.
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