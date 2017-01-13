ОПФР предлагает пенсионерам проконсультироваться насчет выплаты в 5 тысяч рублей в Твиттере





В ОПФР по Ивановской области напоминают, что в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим в России – получателям пенсий по состоянию на 31 декабря прошлого года, направят по 5 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.

Тем жителям региона, которые получают пенсии на почте с 13 по 22 января, деньги доставят сразу вместе с пенсией; получившим пенсию по графику с 3 по 12 января 5 тысяч рублей выплатят с 23 по 28 января. В обоих случаях выплату доставят на дом.

Если пенсионера, например, не окажется дома, ему оставят в почтовом ящике соответствующее уведомление, и тогда получатель сможет забрать единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, либо почтальон принесет эти деньги уже вместе с пенсией за февраль.

Пенсионерам, обслуживающимся в кредитных учреждениях, выплаты перечислены в полном объеме.

Необходимо отметить, что специально обращаться за единовременной выплатой в ПФР или подавать заявление на ее получение не нужно.

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», - говорится в сообщении пресс-службы ОПФР по Ивановской области.