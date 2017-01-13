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13.01.2017 14:43
В Иванове открылся планетарий
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Сегодня, 13 января, в ивановском музее камня состоялось открытие планетария. На реализацию проекта было выделено 1,5 млн рублей из средств городского бюджета.
Планетарий занимает одно из помещений музея и представляет собой каркасно-вакуумный купол диаметром 5 метров, расположенный внутри него зрительный зал на 20 мест, а также комплекс видео-, аудио- и сопутствующего оборудования. Высококачественное изображение (2К) проецируется на купол двумя проекторами. Зрителям предлагаются фильмы на космическую тематику. По информации руководства музея, коллекция научно-популярных программ будет регулярно обновляться и дополняться.
Для посетителей планетарий откроет двери с 21 января.В рамках открытия нового естественно-научного комплекса для гостей была организована обзорная экскурсия по залам музея. Руководитель Ивановского Регионального отделения Русского Географического общества Олег Волынкин назвал ивановский музей лучшим в России малым музеем камня и рассказал о своем намерении передать ему свою коллекцию резьбы по мамонтовой, моржовой и оленьей кости, собранную в экспедициях по Чукотке, Якутии и Таймыру.
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Комментарии (3)
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- Александр Воробьев13.01.2017 14:53Когда в новостях в Ивановских будут давать адреса - видимо ни когда - пишу Вам об этом 3 год
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- Александр Воробьев13.01.2017 14:55г. Иваново, ул. Семенчикова, д. 9
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- ухх13.01.2017 16:50Пролетарка! Пролетарий!,заходите в планетарий!!
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