В Иванове открылся планетарий

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Сегодня, 13 января, в ивановском музее камня состоялось открытие планетария. На реализацию проекта было выделено 1,5 млн рублей из средств городского бюджета.

Планетарий занимает одно из помещений музея и представляет собой каркасно-вакуумный купол диаметром 5 метров, расположенный внутри него зрительный зал на 20 мест, а также комплекс видео-, аудио- и сопутствующего оборудования. Высококачественное изображение (2К) проецируется на купол двумя проекторами. Зрителям предлагаются фильмы на космическую тематику. По информации руководства музея, коллекция научно-популярных программ будет регулярно обновляться и дополняться.

Для посетителей планетарий откроет двери с 21 января.

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В рамках открытия нового естественно-научного комплекса для гостей была организована обзорная экскурсия по залам музея. Руководитель Ивановского Регионального отделения Русского Географического общества Олег Волынкин назвал ивановский музей лучшим в России малым музеем камня и рассказал о своем намерении передать ему свою коллекцию резьбы по мамонтовой, моржовой и оленьей кости, собранную в экспедициях по Чукотке, Якутии и Таймыру.