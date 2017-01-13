Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 14 января

В ближайшие выходные, 14 и 15 января, в 14.00 в Машиностроительном колледже ИГЭУ состоится XVII открытый областной фестиваль-конкурс популярной музыки «Школьный рок-2017». Фестиваль организован Департаментом образования Ивановской области, комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, администрацией Ивановского муниципального района, Ивановским рок-клубом, Машиностроительным колледжем ИГЭУ. Главная цель фестиваля - развитие молодёжной рок-культуры среди учащихся, выявление лучших рок-групп и отдельных исполнителей, создание творческой среды для общения рок-музыкантов. Традиционно фестиваль проводится по трем номинациям: «Вокал», «Традиционный рок» и «Рок в акустике».

Открытое первенство города по конькобежному спорту состоится на стадионе «Спартак». Начало соревнований 14 января в 16.00.





Воскресенье, 15 января

В парке им. В.Я Степанова в 9.00 начнется Открытый чемпионат города по зимней ловле рыбы.

Второй и заключительный день Открытого первенства города по конькобежному спорту на стадионе «Спартак». 15 января соревнований начнутся в 11.00.

Всероссийская акция «День снега – 2017» состоится в парке им. В.Я. Степанова. Всероссийский день снега – это праздник спорта, здоровья, молодости и семьи. Начало мероприятия в 12.00.

В 10.00 в рамках мероприятия начнется спартакиада «Малышок» - соревнования команд из детских садов. Команды из 6 человек - 3 мальчика и 3 девочки – будут состязаться в спортивных «дисциплинах»: метание валенком в цель, ведение шайбы клюшкой, перекатывание «снежного кома», передвижение на одной лыже всей командой, катание на импровизированных санях. Каждый участник спартакиады «Малышок» получит сладкий приз от комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

Семейные старты начнутся в 10.30. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 3-х человек: папа, мама и ребенок в возрасте от 5 до 10 лет. Победителей также ждут ценные призы. Для семей, не успевших зарегистрироваться заранее, это можно будет сделать в день проведения соревнований 15 января. Регистрационная палатка будет размещена за главной сценой парка. В этом году на соревнования Всероссийского дня снега приглашаются также команды педагогических коллективов города.

Торжественное открытие Первенства города по каратэ и каратэ (спорт глухих) пройдет в 12.00 в детско-юношеской спортивной школе № 9 (ул. Генерала Хлебникова, 32В).

Парки культуры и отдыха приглашают горожан провести выходные на свежем воздухе. Ивановцев ожидают культурно-развлекательные программы в течение дня. Любители активного зимнего отдыха могут с пользой провести время на лыжных трассах и ледовых катках. Лыжные трассы проложены в парках имени В.Я. Степанова, Революции 1905 года, «Харинка».

Открытые ледовые катки на территории города работают в парке им. Степанова (здесь действуют 2 катка – большой и малый для семейного катания), на стадионе "Текстильщик" и в городском Детском парке.

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