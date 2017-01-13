На областном родительском собрании рассмотрят вопросы подготовки выпускников к ГИА





18 января в 17.00 Департамент образования Ивановской области проведет в режиме on-line областное родительское собрание по подготовке выпускников 11-х классов к государственной итоговой аттестации.

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На собрании особое внимание будет уделено психологической подготовке обучающихся к ГИА. Родители получат подробные разъяснения об итогах проведения сочинения (изложения) 7 декабря 2016 года. Также им предоставят результаты репетиционного тестирования по математике базового и профильного уровня.