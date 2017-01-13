Автохамство как норма поведения на ивановских дорогах

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В нашу редакцию пришло письмо, в котором автор просит опубликовать присланный пример очередного автохамства на дорогах областного центра.

На почти пустой дороге у перекрестка улиц Лежневской и Велижской водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» в нарушение ПДД «пытается нагло втиснутся в ряд». Да так, что водителю «Киа Рио» приходится буквально уворачиваться, чтобы не столкнуться с кроссовером. Затем на перекрестке Велижской и Ташкентской «Тойота» выезжает на встречную полосу и пролетает на красный сигнал светофора.

Сергей – автор видео – очень надеется, что автохам-нарушитель все-таки будет привлечен к ответственности.

Видео с youtube.com - Сергей Смуров

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