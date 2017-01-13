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13.01.2017 13:31
Автохамство как норма поведения на ивановских дорогах
ВИДЕО
В нашу редакцию пришло письмо, в котором автор просит опубликовать присланный пример очередного автохамства на дорогах областного центра.
На почти пустой дороге у перекрестка улиц Лежневской и Велижской водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» в нарушение ПДД «пытается нагло втиснутся в ряд». Да так, что водителю «Киа Рио» приходится буквально уворачиваться, чтобы не столкнуться с кроссовером. Затем на перекрестке Велижской и Ташкентской «Тойота» выезжает на встречную полосу и пролетает на красный сигнал светофора.
Сергей – автор видео – очень надеется, что автохам-нарушитель все-таки будет привлечен к ответственности.
Видео с youtube.com - Сергей Смуров
ключевые слова: автохамство ПДД
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Что толку снимать и выкладывать? Посигналь, догони, подрежь, выйди и побеседуй! Если тебе показалось, что права граждан нарушены... И вообще, можно сделать чей-либо "заказ". Ездить, напр., за автором ролика, снимать целый день- что-нибудь нарушит обязательно. И выложить с нарушением(ями) в инет, что бы наказали... Более важных и насущных проблем нет в нашем обществе что ли???