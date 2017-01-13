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Новости

13.01.2017 13:31

Автохамство как норма поведения на ивановских дорогах

ВИДЕО


В нашу редакцию пришло письмо, в котором автор просит опубликовать присланный пример очередного автохамства на дорогах областного центра.

На почти пустой дороге у перекрестка улиц Лежневской и Велижской водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» в нарушение ПДД «пытается нагло втиснутся в ряд». Да так, что водителю «Киа Рио» приходится буквально уворачиваться, чтобы не столкнуться с кроссовером. Затем на перекрестке Велижской и Ташкентской «Тойота» выезжает на встречную полосу и пролетает на красный сигнал светофора.

Сергей – автор видео – очень надеется, что автохам-нарушитель все-таки будет привлечен к ответственности.

Видео с youtube.com - Сергей Смуров



ключевые слова: автохамство ПДД
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Комментарии (28)

	


	

	

		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну обкатывает чувачёк нового Рафика,слез с Автотаза отрывается)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Горожанин2016								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 15:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таких "чувачков" для обкатки своих 4х4 надо за 101 километр оправлять, а не в центре города их терпеть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сергею жму руку! Настоящий гражданин! Держим кулаки что бы водителя К596 РВ из 33 региона наказали по всей строгости закона.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									qwe37								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							регион , сейчас, ничего не значит 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если раньше пускал иногородних в подобных ситуациях (мало ли не сортировался не в тот ряд встал) сейчас же без разницы, наголо лезешь не пролезешь) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 13:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зря. Не надо на факте дебила, позволять себе портить мнение госте города об ивановском гостеприимстве.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 13:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Выдай % сколько ивановцев катается с другим регионом. А потом возможно я с тобой соглашусь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									iv-kurok								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да сережа полный идиот,которому заняться нечем,не поленился даже музыку на свое дебильное видео наложить.Таких ездит пол города и ничего,все нормально!Че западло было Рафа пропусить?Он бы тронулся и пролетел на своем полном приводе никто бы и чухнуть не успел,что он в ряд зашел,всегда поражали такие придурки которым лишь бы упереться и сделать западло								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скорее всего автор добавил музыку что бы Ютуб за музыку в авто не забанил (так у неё есть авторские права и нельзя в сеть выкладывать), когда человек просит его пустить это одно другое же в наглую пихать свою морду вперед очереди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 16:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это ты полный идиот, если считаешь поведение рафика нормальным.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 18:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							идиот здесь ты								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ломоносов								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 15:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							сам себя обличаешь,такой же по всей видимости подонок с такой же манерой поведения на дороге.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Инквизитор								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 16:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Музон для эротического шоу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									lesiklesik								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 00:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Человек всего лишь пытался перестроиться в левую полосу, чтобы повернуть налево, потому что не успел перестроиться заранее. Поморгал левыми поворотниками, я уверен, что еще и посигналил, почему бы его было и не пропустить, если ему так надо налево. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ломоносов								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							правда что ли,"всего лишь пытался перестроиться в левую полосу" и много вас таких анивных???Конец видео четко показывает,что это за водитель,встал на встречке и проехал перекресток на красный.Откройте глаза-это быдло за рулем !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ornitopter								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не успел перестоиться - едь дальше по той полосе, в которой находился. В крайнем случае - включи поворотник и жди, когда тебя пропустят. Как вы вообще права получаете, бедолаги, если "по понятиям" ездите? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									black4932								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 01:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ребят, все по разному передвигаются, у всех своя манера вождения. + человек может просто торопиться, разные обстоятельства. А выкладывать видео, я считаю незачем. В моем случае с регистратором заднего вида, можно было бы вычислить, увидеть кто меня снял с номером авто...
    
Что толку снимать и выкладывать? Посигналь, догони, подрежь, выйди и побеседуй! Если тебе показалось, что права граждан нарушены... И вообще, можно сделать чей-либо "заказ". Ездить, напр., за автором ролика, снимать целый день- что-нибудь нарушит обязательно. И выложить с нарушением(ями) в инет, что бы наказали... Более важных и насущных проблем нет в нашем обществе что ли???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 13:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							СОГЛАСЕН! Нужно всегда быть самим собой - ВЕЖЛИВЫМ и ГОСТЕПРИИМНЫМ!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Посигналь, подрежь, побеседуй..." Дураков срок себе подымать на ровном месте ищите где-нибудь в другом месте, уважаемый. :) Видеозапись, ГИБДД, мировой суд, штраф. :) И иск от страховой, ежели аварию спровоцировал. :) Всё просто и незатейливо. :) И весьма доходчиво. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ornitopter								
							
    • 
							
  • 15.01.2017 17:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты бы ещё предложлил "стрелку" забить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Рекс 4								
							
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  • вчера, 11:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полностью с тобой согласен! Идиоты те которые за сантиметр дороги удавяться,, а не попустят. Вот они и огребают.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ломоносов								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 15:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							защищают его такие же "водятлы"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Венглинский								
							
    • 
							
  • вчера, 07:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот скоро приложение доделают от ГИБДД на смартфоны и тогда такие вот "торопыги" за месяц отдав 50т.р. а то и поболее(а может просто приставы арестуют их счета) будут ездить по правилам								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									торчок								
							
    • 
							
  • вчера, 08:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вывод один - из за таких дебилов у нас никогда порядка не будет, и гнобить их надо не только морально , но и физически								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • вчера, 08:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемые, а вот вы когда идете по улице и видите такую большую кучу дерьма, вы пнете ее испоганив себе обувь и настроение? По мне так тут такая же ситуация. ПРОПУСТИ ГОВНО, НЕ ПОРТИ СЕБЕ НАСТРОЕНИЕ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									торчок								
							
    • 
							
  • вчера, 09:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ЭТО ПОЗИЦИЯ ОБЫВАТЕЛЯ, НО К СОЖАЛЕНИЮ ЭТО ТАК... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Рекс 4								
							
    • 
							
  • вчера, 11:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Человек торопиться, мало ли какие у него причины. То что нарушил и по встречке поехал, виноват он конечно. Но почему его нельзя было пропустить на перекрестке при повороте? Не понимаю, таких принципиальных водил. Умрем но не уступим??? Тем более иногороднему? Как говорил Антон Чехов - надо выдавливать из себя жлоба по капле.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 11:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							одно дело встать с поворотником и ждать того, кто пропустит, а не лезть в наглую как последний мудак								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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