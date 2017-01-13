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Экономист микрофинансовой организации обокрала свою контору на 83 тысячи рублей
Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно
23-летняя девушка работала экономистом в Заволжском филиале одной из микрофинансовых организаций, выдающих денежные займы населению. Видимо, зарплата ее не устраивала настолько, что она решила обокрасть собственную контору. В марте 2016 года злоумышленница оформила подложные документы на оформление займа в сумме 12 тысяч рублей на одну из их прежних клиенток. Собственноручно подделала подписи на документах и преспокойно взяла себе из кассы филиала эти самые 12 тысяч.
Всего в период с 11 марта 2016 года по 27 апреля 2016 года женщина применила свою преступную схему 10 раз, похитив в общей сложности 83 тысячи рублей. Однако в конце концов была поймана.
Причиненный материальный ущерб она возместила в полном объеме еще на стадии предварительного следствия.
На днях состоялся суд, который признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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