Гендиректор «Строммашины» своим работникам зарплату не платил, но сам получал

Причем, очень высокую. Возбуждено уголовное дело





В ходе прокурорской проверки было установлено, что зарплата работникам ОАО «Строммашина» не выплачивалась с июня 2015 года, задолженность по ней в апреле 2016 года на момент дисквалификации бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» Белякова Ю.В. составляла около 30 миллионов рублей.

Гендиректор кохомской «Строммашины» не направлял денежные средства предприятия на погашение задолженности по заработной плате, распределяя их на иные нужды. Между тем самому Белякову начислялась и стабильно выплачивалась высокая зарплата, превышающая в 8-10 раз размер средней заработной платы на предприятии.

Прокуратурой в следственные органы было направлено постановление для решения вопроса о привлечении генерального директора «Строммашины» к уголовной ответственности. По итогам его рассмотрения, в отношении Белякова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ. В настоящее время проводится расследование, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Для справки:

Ч.1 ст.145.1 УК РФ - частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации.

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