Новости
Гендиректор «Строммашины» своим работникам зарплату не платил, но сам получал
Причем, очень высокую. Возбуждено уголовное дело
В ходе прокурорской проверки было установлено, что зарплата работникам ОАО «Строммашина» не выплачивалась с июня 2015 года, задолженность по ней в апреле 2016 года на момент дисквалификации бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» Белякова Ю.В. составляла около 30 миллионов рублей.
Гендиректор кохомской «Строммашины» не направлял денежные средства предприятия на погашение задолженности по заработной плате, распределяя их на иные нужды. Между тем самому Белякову начислялась и стабильно выплачивалась высокая зарплата, превышающая в 8-10 раз размер средней заработной платы на предприятии.
Прокуратурой в следственные органы было направлено постановление для решения вопроса о привлечении генерального директора «Строммашины» к уголовной ответственности. По итогам его рассмотрения, в отношении Белякова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ. В настоящее время проводится расследование, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Для справки:
Ч.1 ст.145.1 УК РФ - частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации.
- оцените новость:
-
(0)
- 3604
- 13
Комментарии (13)
-
- ЙЯdЪ13.01.2017 12:54А главное - как все оперативно то! Этак глядишь к 4-му сроку сами знаете кого и расследуют чего. А там и накажут. К 5-му сроку.
-
- Fantomas13.01.2017 12:54Годах этак в 45-50-хх прошлого века от него б живой частицы не осталось за такое
-
- tef13.01.2017 13:21Бажанов на ИЗТС так лет 10 уже делает. И ничего, никто никакого дела не заводит
-
- Коренной Кохомчанин13.01.2017 13:34По моим источникам (друг на ИЗТС работает) сейчас вроде как платит и минимальной задержкой!
-
- tef13.01.2017 14:08Платит не он, а москвичи.
-
- Коренной Кохомчанин13.01.2017 14:22Да,так он там уже можно сказать ни чем и не заведует,только то что себе пригребсти успел.
-
- tef13.01.2017 14:36у него есть ОАО ИЗТС, сотрудникам которого он платить не любит. А у москвичей ООО ИЗТС, где он также был директором, но откормушки его отлучили.
-
- Коренной Кохомчанин13.01.2017 14:52Я в курсе всего этого,но друг работает на МСР ,он сказал что там Бажанов ни каких рук к деньгам не имеет вообще,и платят им щас Москали,а тот в свою очередь кормится от того что успел себе хапнуть,то есть я так понял что ими он не рулит)
-
- Коренной Кохомчанин13.01.2017 13:33"кохомской «Строммашины» название предприятия стоит выше чем название города, опечатку поправьте!
-
- Кохомский корень13.01.2017 14:01Строммашина давно уже не работает, ничего не производит, прибыли не имеет. С чего зарплату платить?
-
- свои13.01.2017 15:55Очередное показное дело, все знают, что сегодня генеральные директора не принимают решения куда тратить деньги! А вот те, кто вогнал Строммашину в долги ,наверное, с прокуратурой поделились, что-то их никто не трогает.
-
- фурмановец14.01.2017 14:00Ну неча даже возразить.
-
- Альтруист 114.01.2017 21:37Странные вещи творятся в нашем королевстве, а про Колю Красносельских нет случайно таких же новостей, уж больно ситуация один в один, для тех кто не в курсе бывший директор ДСК .на данный момент не погашена задолженность за четыре месяца 2015 года!!!! Барсы, все документы на руках, могу ознакомить.
Новость дня
-
(1)
- 7928
-
(1)
- 3963
-
(2)
- 3339
-
(2)
- 4392
-
(8)
- 10277
-
(1)
- 3509
-
(3)
- 3485
-
(0)
- 3046
-
(0)
- 8701
-
(2)
- 8869