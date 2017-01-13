Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13.01.2017 12:49

Гендиректор «Строммашины» своим работникам зарплату не платил, но сам получал

Причем, очень высокую. Возбуждено уголовное дело


В ходе прокурорской проверки было установлено, что зарплата работникам ОАО «Строммашина» не выплачивалась с июня 2015 года, задолженность по ней в апреле 2016 года на момент дисквалификации бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» Белякова Ю.В. составляла около 30 миллионов рублей.

Гендиректор кохомской «Строммашины» не направлял денежные средства предприятия на погашение задолженности по заработной плате, распределяя их на иные нужды. Между тем самому Белякову начислялась и стабильно выплачивалась высокая зарплата, превышающая в 8-10 раз размер средней заработной платы на предприятии.

Прокуратурой в следственные органы было направлено постановление для решения вопроса о привлечении генерального директора «Строммашины» к уголовной ответственности. По итогам его рассмотрения, в отношении Белякова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ. В настоящее время проводится расследование, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Для справки:

Ч.1 ст.145.1 УК РФ - частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации.



ключевые слова: предприятие зарплата задолженность прокуратура уголовное дело
  • оцените новость:
  • (0)
  • 3604
  • 13







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (13)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А главное - как все оперативно то! Этак глядишь к 4-му сроку сами знаете кого и расследуют чего. А там и накажут. К 5-му сроку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Годах этак в 45-50-хх прошлого века от него б живой частицы не осталось за такое								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									tef								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бажанов на ИЗТС так лет 10 уже делает. И ничего, никто никакого дела не заводит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По моим источникам (друг на ИЗТС работает) сейчас вроде как платит и минимальной задержкой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									tef								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Платит не он, а москвичи. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да,так он там уже можно сказать ни чем и не заведует,только то что себе пригребсти успел.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									tef								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у него есть ОАО ИЗТС, сотрудникам которого он платить не любит. А у москвичей ООО ИЗТС, где он также был директором, но откормушки его отлучили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я в курсе всего этого,но друг работает на МСР ,он сказал что там Бажанов ни каких рук к деньгам не имеет вообще,и платят им щас Москали,а тот в свою очередь кормится от того что успел себе хапнуть,то есть я так понял что ими он не рулит)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"кохомской «Строммашины» название предприятия стоит выше чем название города, опечатку поправьте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Кохомский  корень								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 14:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Строммашина давно уже не работает, ничего не производит, прибыли не имеет. С чего зарплату платить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									свои								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 15:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очередное показное дело, все знают, что сегодня генеральные директора не принимают решения куда тратить деньги! А вот те, кто вогнал Строммашину в долги ,наверное, с прокуратурой поделились, что-то их никто не трогает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 14:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну неча даже возразить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Альтруист 1								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 21:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Странные вещи творятся в нашем королевстве, а про Колю Красносельских нет случайно таких же новостей, уж больно ситуация один в один, для тех кто не в курсе бывший директор ДСК .на данный момент не погашена задолженность за четыре месяца 2015 года!!!!  Барсы, все документы на руках, могу ознакомить. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7928						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3339						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10277						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3485						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8869						
    •