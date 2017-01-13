Ивановский роддом признан лучшим в России

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Ивановский родильный дом №4 вошел в число лауреатов национального конкурса «Лучшие родильные дома РФ -2016». Независимую оценку роддомов проводил НИИ «Статэксперт» (г. Санкт-Петербург).

Как отметили в департаменте здравоохранения Ивановской области, за все время существования родильного дома №4 с 1954 года в 2016 году установлен самый высокий показатель по количеству родов.

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