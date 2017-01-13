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13.01.2017 11:46
Ивановский роддом признан лучшим в России
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Ивановский родильный дом №4 вошел в число лауреатов национального конкурса «Лучшие родильные дома РФ -2016». Независимую оценку роддомов проводил НИИ «Статэксперт» (г. Санкт-Петербург).
Как отметили в департаменте здравоохранения Ивановской области, за все время существования родильного дома №4 с 1954 года в 2016 году установлен самый высокий показатель по количеству родов.
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Комментарии (8)
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- Fantomas13.01.2017 12:37Отличная новость! Только не Лучший, а один из Лучших! Барс, пишите заголовки корректно
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- Алексей Иванов13.01.2017 16:26Да? А я вот знаю, что в лучшем роддоме далеко не лучшие врачи работают... Причем не по слухам знаю...
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- ухх13.01.2017 20:53..хорошо бы еще неофициальную таксу за роды озвучили,обхохочешся..
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- annaivanovna15.01.2017 10:52Рожала три года назад. Врачи с многих женщин берут от 15 тысяч за роды. Берут и прячут по карманам в палате, в коридоре. Женщины платят, так как думают, что к ним будут внимательней относится в родах. А новорожденному ребенку УЗИ сделать не на чем, оборудования для детишек нет. Сама не платила и соседке по палате говорила , что платить ей 25000 не за что ( родила с осложнениями двойню, деньги лучше бы на лечение детей оставила).
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- foxвчера, 09:19ну мне рассказывали только что анестезиолог бывает берёт по 2-3 тыс, об остальных случаях не слышал.
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- Тилимитрямбия2вчера, 11:55Вы что с Луны свалились?! Все берут и ничего в обмен не обещают.И в 1-м берут и в НИИ и в 4-м.Это глупый менталитет Российских женщин,что надо в лапу сунуть. А рожают одинаково,что за 25Тыс.Руб.,что бесплатно.Многие бесплатницы даже лучше и легче. В Бухарово самая высокая такса.В первом можно за 10 договориться. Причём предложения попасть к хорошему гинекологу в палату поступают уже в консультации на стадии ведения беременности.
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- myrzilkaвчера, 13:48Статистика замечательная в связи с тем что всех рожениц доведенных до критического состояния выкидывают из 4 роддома на скорой в НИИ чтобы скрыть свои ошибки по сохранению беременности у рожениц.
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- annaivanovnaвчера, 14:46В том , что за "бесплатные" роды виноваты не только глупые Российские женщины, но и врачи без совести идущие к только что родившей женщине за своим "гонораром", несмотря на то , что многие рожают далеко не здоровых детей. Когда рожала в НИИ, ни о какой плате за роды не слышала и не видела, хотя в НИИ провела больше 4 месяцев.
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