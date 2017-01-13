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Новости

13.01.2017 11:46

Ивановский роддом признан лучшим в России

ФОТО


Ивановский родильный дом №4 вошел в число лауреатов национального конкурса «Лучшие родильные дома РФ -2016». Независимую оценку роддомов проводил НИИ «Статэксперт» (г. Санкт-Петербург).

Как отметили в департаменте здравоохранения Ивановской области, за все время существования родильного дома №4 с 1954 года в 2016 году установлен самый высокий показатель по количеству родов.



ключевые слова: роддом конкурс
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • 13.01.2017 12:37
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							Отличная новость! Только не Лучший, а один из Лучших! Барс, пишите заголовки корректно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Алексей Иванов								
							
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  • 13.01.2017 16:26
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							Да? А я вот знаю, что в лучшем роддоме далеко не лучшие врачи работают... Причем не по слухам знаю...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • 13.01.2017 20:53
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							..хорошо бы еще неофициальную таксу за роды озвучили,обхохочешся..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									annaivanovna								
							
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  • 15.01.2017 10:52
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							Рожала три года назад. Врачи с многих женщин берут от 15 тысяч за роды. Берут и прячут по карманам в палате, в коридоре. Женщины платят, так как думают, что к ним будут внимательней относится в родах. А новорожденному ребенку УЗИ сделать не на чем, оборудования для детишек нет.  Сама не платила и соседке по палате говорила , что платить ей 25000 не за что ( родила с осложнениями двойню, деньги лучше бы  на лечение детей оставила).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 09:19
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    • 
										0
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							ну мне рассказывали только что анестезиолог бывает берёт по 2-3 тыс, об остальных случаях не слышал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тилимитрямбия2								
							
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  • вчера, 11:55
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										0
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							Вы что с Луны свалились?! Все берут и ничего в обмен не обещают.И в 1-м берут и в НИИ и в 4-м.Это глупый менталитет Российских женщин,что надо в лапу сунуть. А рожают одинаково,что за 25Тыс.Руб.,что бесплатно.Многие бесплатницы даже лучше и легче. В Бухарово самая высокая такса.В первом можно за 10 договориться. Причём предложения попасть к хорошему гинекологу в палату поступают уже в консультации на стадии ведения беременности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									myrzilka								
							
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  • вчера, 13:48
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										0
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							Статистика замечательная в связи с тем что всех рожениц доведенных до критического состояния выкидывают из 4 роддома на скорой в НИИ чтобы скрыть свои ошибки по сохранению беременности у рожениц. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									annaivanovna								
							
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  • вчера, 14:46
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							В том , что за "бесплатные" роды виноваты не только глупые Российские женщины, но и врачи без совести идущие к только что родившей женщине за своим "гонораром", несмотря на то , что многие рожают далеко не здоровых детей.  Когда рожала в НИИ, ни о какой плате за роды не слышала и не видела, хотя в НИИ провела больше 4 месяцев. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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