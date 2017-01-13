За кражу ограды с могилы задержаны двое жителей Ивановской области

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





В полицию с заявлением обратились 65-летняя жительница Комсомольска. Женщина сообщила о том, что с могилы ее родственника на городском кладбище неизвестные похитили металлическую ограду.

Вскоре оперативники установили, что к краже с места захоронения причастны двое безработных, ранее судимых местных жителя 57 и 42 лет. В настоящее время подозреваемые задержаны, оба написали явки с повинной.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

818

», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.