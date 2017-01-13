На территории одного из предприятий Ивановской области найден труп лисы, зараженной бешенством

В районе обнаружения введен карантин - ФОТО





В декабре 2016 года на территории одного из предприятий в селе Ново-Талицы Ивановского района был найден труп лисы. На место были вызваны специалисты областного Центра ветеринарии, которые сразу же приступили к исследованию отобранного патматериала в ветеринарной лаборатории. И через некоторое время был получен положительный результат на возбудителя бешенства.

В настоящее время проведено эпизоотическое обследование очага, определены границы угрожаемой зоны. Указом Губернатора Ивановской области наложен карантин.

На территории предприятия был проведен клинический осмотр с последующей вакцинацией всех восприимчивых животных – охранных собак - антирабическим препаратом «Рабикан». Также проводится дезинфекция и дератизация угрожаемой зоны.

Фото: Служба ветеринарии Ивановской области

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