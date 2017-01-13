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13.01.2017 11:08
В Иванове водитель кроссовера сбил на «зебре» 17-летнюю девушку
Пострадавшую доставили в больницу
ДТП случилось 12 января около 14.45 на улице Танкиста Белороссова в областном центре. 37-летний водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемой «зебре». С травмами головы, ушибом и ссадинами мягких тканей тазобедренного сустава пострадавшая доставлена в детское ортопедо-травматологическое отделение. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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Граждане покупайте средства защиты (газовые баллончики) и распыляйте их в лицо тем, кто не пропускает Вас на переходах, всем автохамам.