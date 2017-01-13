В Иванове водитель кроссовера сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

Пострадавшую доставили в больницу





ДТП случилось 12 января около 14.45 на улице Танкиста Белороссова в областном центре. 37-летний водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемой «зебре». С травмами головы, ушибом и ссадинами мягких тканей тазобедренного сустава пострадавшая доставлена в детское ортопедо-травматологическое отделение. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

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