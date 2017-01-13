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Новости

13.01.2017 11:08

В Иванове водитель кроссовера сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

Пострадавшую доставили в больницу


ДТП случилось 12 января около 14.45 на улице Танкиста Белороссова в областном центре. 37-летний водитель кроссовера Toyota RAV4 сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемой «зебре». С травмами головы, ушибом и ссадинами мягких тканей тазобедренного сустава пострадавшая доставлена в детское ортопедо-травматологическое отделение. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									ник2шум								
							
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  • 13.01.2017 12:02
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										+1
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							А сейчас так модно - сбивать на переходе. Жизнь пешехода - копейка. Здесь комментаторы сейчас напишут: наверное, дым от автобусов помешал увидеть пешехода на "зебре". (Как в случае со сбитыми в Кинешме двумя девчонками.) Или: ишь, наглые, встали, отряхнулись и пошли дальше! нечего обращаться в больницу!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									фурмановец								
							
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  • 14.01.2017 14:07
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    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну если это 17- летняя девушка, то сбить конечно можно. Если это 70-летняя бабушка, та не хай переходит!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dududutrururu@yandex.ru								
							
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  • 13.01.2017 12:27
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										-1
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							Учить надо этих уродов!
    
Граждане покупайте средства защиты (газовые баллончики) и распыляйте их в лицо тем, кто не пропускает Вас на переходах, всем автохамам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Противогаз только купить заодно не забудь. :) А то самоубьёшься прям на переходе, на глазах честного народа. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dududutrururu@yandex.ru								
							
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  • 13.01.2017 14:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Не самоубьюсь, не боись. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет вежливости ни со стороны водителей, ни со стороны пешеходов, отсюда и печальные истории								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • 13.01.2017 12:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для нашей любимой страны это нормально. По подсчетам 86% таких.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 20:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пардон, но в отличие от автохама пешеход не может сбить машину...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									дедАндрюша								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							На Танкиста Белороссова, сколько помню, зебра одна - возле 8-й школы, там эта улица и начинается. На переходе мало того что лежачие полицейские величиной с гору, так еще и всяческие фонари мигающие и доп. разметка. Сбить там человека так, чтобы пострадавший попал в в больницу, - это надо умудриться! Под силу только кроссоверу. Простая легковушка бы развалилась. Жаль, что владельцам автокрутизны в дополнение к правам (покупаемым иногда) мозги не выдают. И совесть.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кохомский  корень								
							
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  • 13.01.2017 15:11
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    • 
										-1
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							RAV4 - автокрутизна??? Давно ли, хотя, по сравнению с автотазом, может быть )) А, вообще-то, обычный ширпотреб.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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