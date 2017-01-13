Ночью в Кинешме сгорел «Мерседес»





В ночь на пятницу 13-е в Кинешме загорелся автомобиль «Мерседес», припаркованный у дома №4 на улице Луховской. Когда на место происшествия прибыл пожарный расчет, машина уже была охвачена пламенем по всей площади. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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