Новости
13.01.2017 10:44
В Иванове открыт прием заявок на конкурс, посвященный творчеству Владимира Высоцкого
21 января в ивановском Центре культуры и отдыха состоится конкурс, посвященный творчеству поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Возраст участников - от 14 до 35 лет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 января по эл. адресу ckio@bk.ru с указанием темы «Владимир Высоцкий» по следующим номинациям:
I. Стихи
– Художественное чтение стихов В.С. Высоцкого,
II. Песни
– Исполнение песен В.С. Высоцкого,
III. Танец
– Литературно-хореографическая композиция, посвящённая творчеству В.С. Высоцкого.
ключевые слова: Владимир Высоцкий стихи песни конкурс
- оцените новость:
-
(0)
- 329
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:26В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
Похитителя разыскивает полиция
-
(1)
- 7927
сегодня, 12:03Ивановскую область хотят сделать третьей в России «Точкой кипения»
-
(1)
- 3963
сегодня, 11:41В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
-
(2)
- 3339
сегодня, 11:21В отношении главы Лежневского района Ольги Кузьмичевой возбуждено дело
Суд оштрафовал чиновницу
-
(2)
- 4391
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10277
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3509
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3485
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3046
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 8701
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 8869