В Иванове открыт прием заявок на конкурс, посвященный творчеству Владимира Высоцкого





21 января в ивановском Центре культуры и отдыха состоится конкурс, посвященный творчеству поэта, актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Возраст участников - от 14 до 35 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 января по эл. адресу ckio@bk.ru с указанием темы «Владимир Высоцкий» по следующим номинациям:

I. Стихи

– Художественное чтение стихов В.С. Высоцкого,

II. Песни

– Исполнение песен В.С. Высоцкого,

III. Танец

– Литературно-хореографическая композиция, посвящённая творчеству В.С. Высоцкого.

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