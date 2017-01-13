В Ивановской области одного мужчину успели вытащить из горящего дома, второго – нет

Трагедия произошла в Вичуге – ФОТО, ВИДЕО





Сообщение о том, что на улице Глуховского в Вичуге горит деревянный частный дом, поступило днем 12 января. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 3 минуты. Очевидец рассказал огнеборцам, что в доме находится мужчина. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы незамедлительно проникли в дом через окно. В комнатах был густой дым. У окон сотрудники МЧС обнаружили мужчину, который лежал на полу без сознания. Спасатели передали пострадавшего врачам скорой помощи. Медики диагностировали у мужчины 1974 года рождения сильное отравление продуктами горения. Он был госпитализирован в Вичугскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Тело еще одного мужчины - хозяина дома 1952 года рождения – сотрудники МЧС обнаружили под завалами уже после того, как пожар был потушен.

Огонь был локализован на площади 96 квадратных метров. По информации ГУ МЧС по Ивановской области, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Фото, видео – пресс-служба регионального ГУ МЧС

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