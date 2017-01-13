Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13.01.2017 10:15

Ивановская спортсменка стала победительницей сразу на двух всероссийских соревнованиях


Александра Гуляева, включенная в список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по лёгкой атлетике на 2017 год, завоевала золотые медали сразу на двух стартах нового года. Об этом сообщает департамент молодежной политики и спорта.

Воспитанница областной Специализированной детско-юношеской спортивной школы № 6 одержала победу на первом этапе зимнего легкоатлетического тура, который проходил 7 января в Екатеринбурге. На XXVI Всероссийские соревнования по легкой атлетике - «Рождественские старты Мемориал Э.С. Яламова» - съехались более 200 сильнейших легкоатлетов из 40 городов России, которые разыграли 13 комплектов наград. Александра смогла не только победить в этих соревнованиях в беге на 1000 м, но и обновить свой личный рекорд на этой дистанции.

На этих же соревнованиях принимал участия и другой легкоатлет, представляющий Ивановскую область на Всероссийских соревнованиях, Сергей Мудров. В турнире по прыжкам в высоту Сергей занял 5 место. Первенствовал в этой дисциплине Олимпийский чемпион Иван Ухов.

Уже 10 января Александра Гуляева первенствовала в беге на 2000 м в рамках традиционного Кубка Москвы по легкой атлетике - «Рождественский Кубок», который проходил в Олимпийском центре имени братьев Знаменских. На этих соревнованиях Александра также обновила личный рекорд.



ключевые слова: спорт легкая атлетика соревнования
  • оцените новость:
  • (0)
  • 615
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7923						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3339						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10277						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3485						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8869						
    •