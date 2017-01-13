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Ивановская спортсменка стала победительницей сразу на двух всероссийских соревнованиях
Александра Гуляева, включенная в список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по лёгкой атлетике на 2017 год, завоевала золотые медали сразу на двух стартах нового года. Об этом сообщает департамент молодежной политики и спорта.
Воспитанница областной Специализированной детско-юношеской спортивной школы № 6 одержала победу на первом этапе зимнего легкоатлетического тура, который проходил 7 января в Екатеринбурге. На XXVI Всероссийские соревнования по легкой атлетике - «Рождественские старты Мемориал Э.С. Яламова» - съехались более 200 сильнейших легкоатлетов из 40 городов России, которые разыграли 13 комплектов наград. Александра смогла не только победить в этих соревнованиях в беге на 1000 м, но и обновить свой личный рекорд на этой дистанции.
На этих же соревнованиях принимал участия и другой легкоатлет, представляющий Ивановскую область на Всероссийских соревнованиях, Сергей Мудров. В турнире по прыжкам в высоту Сергей занял 5 место. Первенствовал в этой дисциплине Олимпийский чемпион Иван Ухов.
Уже 10 января Александра Гуляева первенствовала в беге на 2000 м в рамках традиционного Кубка Москвы по легкой атлетике - «Рождественский Кубок», который проходил в Олимпийском центре имени братьев Знаменских. На этих соревнованиях Александра также обновила личный рекорд.
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- ЙЯdЪ13.01.2017 10:32Молодцы!
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