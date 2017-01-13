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13.01.2017 10:10
В Иванове для молодых инвалидов проведут игру «Кто хочет стать миллионером»
На 21 января в Иванове запланирована игра «Кто хочет стать миллионером» для молодых инвалидов. Организовывают игру энтузиасты. Призы - виртуальные деньги. Игра уже пользуется успехом среди молодых людей с ограниченными возможностями. Участники говорят, что игра помогает им получать навыки общения. Время уточняется, адрес - ул. Победы, 10.
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Комментарии (1)
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- ЙЯdЪ13.01.2017 10:33Как то сильно на издевательство похоже.
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