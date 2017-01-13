В Иванове для молодых инвалидов проведут игру «Кто хочет стать миллионером»





На 21 января в Иванове запланирована игра «Кто хочет стать миллионером» для молодых инвалидов. Организовывают игру энтузиасты. Призы - виртуальные деньги. Игра уже пользуется успехом среди молодых людей с ограниченными возможностями. Участники говорят, что игра помогает им получать навыки общения. Время уточняется, адрес - ул. Победы, 10.

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