Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

13.01.2017 10:04

Губернатор Павел Коньков прокомментировал задержание главы Приволжского района


Как мы уже сообщали, накануне при получении взятки был задержан глава Приволжского района Владимир Тихановский. В правительстве области прокомментировали этот факт. Приводим текст комментария полностью.

«Антикоррупционная кампания в Ивановской области будет продолжена, а координация действий правоохранительных органов и правительства региона в этом направлении усиливается. Об этом заявил губернатор Павел Коньков, комментируя ситуацию с задержанием главы Приволжского района Владимира Тихановского.

Напомним, накануне, 12 января, Павел Коньков сообщил о создании управления по противодействию коррупции в непосредственном подчинении губернатора Ивановской области. «Это решение принято, в том числе, для усиления координации всех ведомств в аникоррупционной работе. Борьба с коррупцией не должна превращаться в шоу, а должна идти планомерно, профессионально и наступательно по всем направлениям. Об этом, напомню, заявил и глава государства в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул губернатор.

О следственных действиях в отношении главы Приволжского района губернатор был проинформирован. Глава региона отметил скоординированность действий всех структур. «Подчеркну, что подобная информация о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении в рамках совместной работы с правоохранительными органами ни для кого и ни при каких обстоятельствах не может и не будет служить в качестве предупреждения или способа ухода от ответственности. Неоднократно заявлял об этом, повторю еще раз: ни должности, ни былые достижения в рамках антикоррупционной кампании не могут быть прикрытием. Правоохранительные органы сейчас ведут следствие в отношении главы района. При этом подчеркну, что виновность или невиновность задержанного определит суд», - заключил Павел Коньков».



  • оцените новость:
  • (8)
  • 4943
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                             

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7928						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3339						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10277						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3485						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8701						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							8869						
    •