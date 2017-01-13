Губернатор Павел Коньков прокомментировал задержание главы Приволжского района





Как мы уже сообщали, накануне при получении взятки был задержан глава Приволжского района Владимир Тихановский. В правительстве области прокомментировали этот факт. Приводим текст комментария полностью.

«Антикоррупционная кампания в Ивановской области будет продолжена, а координация действий правоохранительных органов и правительства региона в этом направлении усиливается. Об этом заявил губернатор Павел Коньков, комментируя ситуацию с задержанием главы Приволжского района Владимира Тихановского.

Напомним, накануне, 12 января, Павел Коньков сообщил о создании управления по противодействию коррупции в непосредственном подчинении губернатора Ивановской области. «Это решение принято, в том числе, для усиления координации всех ведомств в аникоррупционной работе. Борьба с коррупцией не должна превращаться в шоу, а должна идти планомерно, профессионально и наступательно по всем направлениям. Об этом, напомню, заявил и глава государства в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул губернатор.

О следственных действиях в отношении главы Приволжского района губернатор был проинформирован. Глава региона отметил скоординированность действий всех структур. «Подчеркну, что подобная информация о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении в рамках совместной работы с правоохранительными органами ни для кого и ни при каких обстоятельствах не может и не будет служить в качестве предупреждения или способа ухода от ответственности. Неоднократно заявлял об этом, повторю еще раз: ни должности, ни былые достижения в рамках антикоррупционной кампании не могут быть прикрытием. Правоохранительные органы сейчас ведут следствие в отношении главы района. При этом подчеркну, что виновность или невиновность задержанного определит суд», - заключил Павел Коньков».

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