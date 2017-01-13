Три человека пострадали в столкновении двух отечественных авто в Ивановской области

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Автоавария произошла 12 января около 16.00 на 156-м километре трассы Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Шуйском районе. 40-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», выехал на встречку и столкнулся с двигавшейся во встречном направлении вазовской «семеркой».

В результате ДТП пострадали:

- водитель «ВАЗ-21099», с травмами головы доставлен в ЦРБ г. Шуя.

- водитель «ВАЗ-210740», мужчина 1949 г.р., с травмами головы доставлен в ЦРБ г. Шуя.

- пассажирка «ВАЗ 210740», женщина 1956 г.р., с переломом ключицы и грудины доставлена в ЦРБ г.Шуя.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС



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