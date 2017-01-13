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Новости

13.01.2017 09:15

При получении взятки задержан глава Приволжского района

Кроме того, задержан еще один чиновник

При получении взятки задержан глава администрации Приволжского района Владимир Тихановский. 
По информации ivanovonews, кроме того, задержан один из чиновников администрации. 

Владимир Тихановский родился 5 ноября 1968 года в Иванове, в1990 году окончил Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина.
Был заместителем главы администрации Ивановского района, первым заместителем начальника Департамента ЖКХ и благоустройства Ивановской области.
С 9 декабря 2015 года избран депутатами на должность главы Приволжского района.



ключевые слова: коррупция взятка чиновники
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  • (6)
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Комментарии (27)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 09:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Даже еще не создали комитет по борьбе с коррупцией, и очередной крупный чиновник попался. Может разогнать нахрен всех чиновников? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не поможет- наберут новых и те так же через несколько лет начнут воровать, проблема в системе в принципе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пора не миллиарды тратить на борьбу с коррупцией, а выделять гектары под кладбища. Узкоглазые давно решили эту проблему								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 21:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поросячьи глазки, признак того ,что дурак изрядный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									serov37								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Следующий ШарЫпов!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем нужно назначать на должности варягов? Не верю, что своих достойных нет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 11:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фурмановец, действительно. Тоже не понимаю, почему население терпит варягов? Выбрали бы своего, кого знают. А то, получается, сверху сажают "воевод на кормление"... Чтобы мышей ловил (и им отстегивал). Что-то тихановский раздобрел - не к добру. И взгляд стал наглый (на фото). раньше он немного другим казался. Пешком по иванову ходил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							едросня рулит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Петров								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и ты Брут  !  (с) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гирасим Божемойтов								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							типичный представитель партии жуликов и воров								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Димка Детдомовский								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ещё бы Ключарёва повязали. давно пора. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Димку не лучший, но и далеко не худший. Не прав? Просвети!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							он наглейший от безнаказанности!!!)))))) правда последнее время после прокурорского наезда на него,  осторожнее стал... испортили человеку карьеру, а он так рвался поближе к Москве...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 11:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ключарев не из варягов, его низя трогать, а то весь этот муравейник придется пересажать...))))))) там сплоченный коллектив								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							трогать можно и нужно всех, кто этого заслужил. Так проясните по Ключареву? Он хуже всех его предшественников?  Если да, то чем?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Думающий								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Конькова за это накажут? Если в органах подчиненный провинится наказывают и руководителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет. Но посты под его разъяснениями отключены. Очевидно Пашу критиковать низя. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									new								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Собрали бы всех сразу и отправили бы в Сибирь лес валить!!!
    
Пашка беги пока не поздно))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 10:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Павел Алексеевич! Чего Вы ждете? Наберитесь мужества, совершите самое правильное в этой ситуации действие - подайте в отставку! Ну несерьезно все это								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									тольковский								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зная Пашу - он никогда сам с трона не слезет. Или выгонят, или посадят. Ким Ир Сен местного разлива.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все его заявления и меры, предпринятые в части борьбы с коррупцией, выглядят, как минимум, смешно. И это очевидный факт. Жонглирование по кабинетам своими друзьями всегда выходит боком. Один раз - случайность, второй - совпадение, на третий нужно уйти. Уйти, признав свою неспособность руководить регионом. И это будет  честно и мужественно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Замкадыш								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сворованные выборы - тот джинн, который сраную едрисню и должен уничтожить. Но увы и ах. Кремлёвским покровителям надо же жить. А жить по ихнему - грабить народ и страну.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иван иваныч								
							
    • 
							
  • 13.01.2017 12:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За педалькой что то никак не придут? Когда уже ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									maksimiliano								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 02:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Действительно,уважаемая редакция,почему материалы,связанные с губернатором,для комментирования закрыты,или мнение народа не интересно,а мнение о нем весьма не лестное.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									фурмановец								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 08:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ссат.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Kubik								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 20:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не удивило, брали и будут брать, менталитет не поменять!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • 14.01.2017 21:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У каждого человека без исключения полна коробочка страстей. У некоторых людей определенные страсти (например, жадность, зависть, чревоугодие, гнев, сребролюбие и т.п.) имеют ярко выраженный характер. Такова природа человека. Еще не известно, как бы повел себя любой из написавших тут, будь он на месте директора МУП или главы администрации. Всем доброго здоровья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней
				
сегодня, 15:26

				

				В Ивановской области похитили маленькую девочку и надругались над ней 
								

					
	 Похитителя разыскивает полиция
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь
				
сегодня, 11:41

				

				В Иванове отец из религиозных убеждений запретил врачам переливать больному ребенку кровь 
								

					
	 Медики добились безотлагательного медицинского вмешательства через суд
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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