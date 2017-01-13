При получении взятки задержан глава Приволжского района

Кроме того, задержан еще один чиновник

При получении взятки задержан глава администрации Приволжского района Владимир Тихановский.

По информации ivanovonews, кроме того, задержан один из чиновников администрации.



Владимир Тихановский родился 5 ноября 1968 года в Иванове, в1990 году окончил Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина.

Был заместителем главы администрации Ивановского района, первым заместителем начальника Департамента ЖКХ и благоустройства Ивановской области.

С 9 декабря 2015 года избран депутатами на должность главы Приволжского района.

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