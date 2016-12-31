Определены 10 причин посетить Ивановскую область

Итоги конкурса





Департамент культуры и туризма подвел итоги конкурса на определение самых ярких достопримечательных мест региона под названием «10 причин посетить Ивановскую область».

По мнению жителей региона, в нашей области стоит:

- посетить Парскую ярмарку в п. Парское Родниковского района,

- полюбоваться плесскими пейзажами,

- погулять по Волжскому бульвару в Кинешме,

- купить Палехскую шкатулку,

- посетить колокольню Воскресенского собора в г. Шуя,

- увидеть образцы советского конструктивизма,

- восстановить силы в здравницах Ивановской земли,

- спеть знаменитый «Лук-Лучок»,

- совершить паломничество в Дуниловский Успенский монастырь,

- узнать, как валяются русские валенки.

Напомним, конкурс был объявлен в конце октября 2016 года. Жителям региона предлагалась высказать свое мнение о 10 наиболее значимых с точки зрения туристической привлекательности достопримечательностях нашего края: природные ландшафты, исторические памятники, музеи, монастыри, объекты культурного наследия, тематические фестивали. В конкурсе мог поучаствовать любой желающий, для это необходимо было зайти на туристический портал Ивановской области и заполнить необходимую форму.

Для участия в конкурсе было направлено более 1000 заявок.

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