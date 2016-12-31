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Определены 10 причин посетить Ивановскую область
Итоги конкурса
Департамент культуры и туризма подвел итоги конкурса на определение самых ярких достопримечательных мест региона под названием «10 причин посетить Ивановскую область».
По мнению жителей региона, в нашей области стоит:
- посетить Парскую ярмарку в п. Парское Родниковского района,
- полюбоваться плесскими пейзажами,
- погулять по Волжскому бульвару в Кинешме,
- купить Палехскую шкатулку,
- посетить колокольню Воскресенского собора в г. Шуя,
- увидеть образцы советского конструктивизма,
- восстановить силы в здравницах Ивановской земли,
- спеть знаменитый «Лук-Лучок»,
- совершить паломничество в Дуниловский Успенский монастырь,
- узнать, как валяются русские валенки.
Напомним, конкурс был объявлен в конце октября 2016 года. Жителям региона предлагалась высказать свое мнение о 10 наиболее значимых с точки зрения туристической привлекательности достопримечательностях нашего края: природные ландшафты, исторические памятники, музеи, монастыри, объекты культурного наследия, тематические фестивали. В конкурсе мог поучаствовать любой желающий, для это необходимо было зайти на туристический портал Ивановской области и заполнить необходимую форму.Для участия в конкурсе было направлено более 1000 заявок.
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Комментарии (10)
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- 123123сегодня, 19:08В списке не хватает самой главной причины: ужаснуться увиденному и понять, что в своем регионе все не так уж и плохо! :)
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- 332211сегодня, 19:45Посмотреть на развалины БИМ, больницы на станционной, домов Дюрингера, Зубкова, пепелище деревянной церкви и т.д.
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- Ili yaсегодня, 20:03Можно в "оздоровительные " лагеря съездить, типа "лесная поляна" в болоте.
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- Ili yaсегодня, 20:05Минеральные воды в Ломах конечно не сравнить с лучком.
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- гивисегодня, 20:24а еще увидеть губернатора Пашу Конькова
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- Ili yaсегодня, 21:24Смысла его видеть нет. Зачем?
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- Сан Саныч58 минут назадЛюди какие вы всё таки злые.(если не нравится здесь то место жительства всегда можно поменять.
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- ПавелБелый55 минут назадСейчас в Иваново главная достопримечательность ТЦ Серебряный город☺ На остальное нет денег. То что перечисоено в списке не привлечет туристов. И Лук лучок тоже. А вот использовать этот лучок в пи ар продвижении города очень даже можно. Только я уверен что предлагай что угодно все воспримут в штыки. Но, тем неменее лучок то вспомнили. Только лучок не так прост ...)
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- fox52 минуты назадНе ну в целом то я согласен но люди «Лук-Лучок», и как валяются русские валенки уже не так актуально, не находите?)))
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- ПавелБелый21 минуту назадВот полностью согласен что люди злые. Может кто чего предложит???? Или все только "герои тролли"??? Диванных генералов сменили диванные губернаторы, мэры, президенты и так далее. А вы не находите что тот город , что сейчас есть мы заслужили сами??? Проще всего писать гневные коменты и ждать манны небесной.
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