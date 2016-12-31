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Новости

сегодня, 18:29

Определены 10 причин посетить Ивановскую область

Итоги конкурса


Департамент культуры и туризма подвел итоги конкурса на определение самых ярких достопримечательных мест региона под названием «10 причин посетить Ивановскую область».

По мнению жителей региона, в нашей области стоит:

- посетить Парскую ярмарку в п. Парское Родниковского района,

- полюбоваться плесскими пейзажами,

- погулять по Волжскому бульвару в Кинешме,

- купить Палехскую шкатулку,

- посетить колокольню Воскресенского собора в г. Шуя,

- увидеть образцы советского конструктивизма,

- восстановить силы в здравницах Ивановской земли,

- спеть знаменитый «Лук-Лучок»,

- совершить паломничество в Дуниловский Успенский монастырь,

- узнать, как валяются русские валенки.

Напомним, конкурс был объявлен в конце октября 2016 года. Жителям региона предлагалась высказать свое мнение о 10 наиболее значимых с точки зрения туристической привлекательности достопримечательностях нашего края: природные ландшафты, исторические памятники, музеи, монастыри, объекты культурного наследия, тематические фестивали. В конкурсе мог поучаствовать любой желающий, для это необходимо было зайти на туристический портал Ивановской области и заполнить необходимую форму.

Для участия в конкурсе было направлено более 1000 заявок.




ключевые слова: туризм достопримечательности конкурс
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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							В списке не хватает самой главной причины: ужаснуться увиденному и понять, что в своем регионе все не так уж и плохо! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Посмотреть на развалины БИМ, больницы на станционной, домов Дюрингера, Зубкова, пепелище деревянной церкви и т.д.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:03
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							Можно в "оздоровительные " лагеря съездить, типа "лесная поляна" в болоте. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:05
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							Минеральные воды в Ломах конечно не сравнить с лучком. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 20:24
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							а еще увидеть губернатора Пашу Конькова 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 21:24
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							Смысла его видеть нет. Зачем?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сан Саныч								
							
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  • 58 минут назад
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										0
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							Люди какие вы всё таки злые.(если не нравится здесь то место жительства всегда можно поменять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПавелБелый								
							
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  • 55 минут назад
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							Сейчас в Иваново главная достопримечательность ТЦ Серебряный город☺ На остальное нет денег. То что перечисоено в списке не привлечет туристов. И Лук лучок тоже. А вот использовать этот лучок в пи ар продвижении города очень даже можно. Только я уверен что предлагай что угодно все воспримут в штыки. Но, тем неменее лучок то вспомнили. Только лучок не так прост ...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 52 минуты назад
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							Не ну в целом то я согласен но люди «Лук-Лучок»,  и как валяются русские валенки уже не так актуально, не находите?)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПавелБелый								
							
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  • 21 минуту назад
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							Вот полностью согласен что люди злые. Может кто чего предложит???? Или все только "герои тролли"??? Диванных генералов сменили диванные губернаторы, мэры, президенты и так далее. А вы не находите что тот город , что сейчас есть мы заслужили сами??? Проще всего писать гневные коменты и ждать манны небесной. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Компания «Нейрософт» вышла на рынок США
				

				

	    			
    
	    				
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	 Он будет подчиняться непосредственно главе региона
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

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23.12.2016 11:13

				

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